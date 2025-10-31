CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार…

नंदिनी थाना प्रभारी परस ठाकुर ने बताया कि आरोपियों ने पटवारी के यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का दुरुपयोग करते हुए भुइया पोर्टल में हेरफेर की। उन्होंने ग्राम मुरमुंदा, तहसील अहिवारा के खसरा नंबर 1538/11 और 187/04 में ऑनलाइन छेड़छाड़ कर भूमि का रकबा फर्जी तरीके से बढ़ाया। इस धोखाधड़ी के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा अहिवारा से 36 लाख रुपए का लोन लिया गया था।