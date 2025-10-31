Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार…

CG Fraud News: भिलाई जिले में थाना नंदनी नगर क्षेत्र के चर्चित भुइया पोर्टल छेड़छाड़ मामले में आरोपी शक्ति सकरौली निवासी गणेश प्रसाद तम्बोली (51 वर्ष) और बारद्वार से अमित कुमार मौर्य (37 वर्ष) को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में थाना नंदनी नगर क्षेत्र के चर्चित भुइया पोर्टल छेड़छाड़ मामले में आरोपी शक्ति सकरौली निवासी गणेश प्रसाद तम्बोली (51 वर्ष) और बारद्वार से अमित कुमार मौर्य (37 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी फरार थे। एसीसीयू और थाना नंदनी नगर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है।

CG Fraud News: फर्जीवाड़ा कर 36 लाख लोन लिया था

नंदिनी थाना प्रभारी परस ठाकुर ने बताया कि आरोपियों ने पटवारी के यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का दुरुपयोग करते हुए भुइया पोर्टल में हेरफेर की। उन्होंने ग्राम मुरमुंदा, तहसील अहिवारा के खसरा नंबर 1538/11 और 187/04 में ऑनलाइन छेड़छाड़ कर भूमि का रकबा फर्जी तरीके से बढ़ाया। इस धोखाधड़ी के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा अहिवारा से 36 लाख रुपए का लोन लिया गया था।

पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी गणेश तम्बोली को उसके परिचित अशोक उरांव ने रकबा बढ़ाने के बदले धनराशि का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद उसने अपने मित्र अमित मौर्य के साथ मिलकर यह साइबर जालसाजी की। दोनों ने तकनीकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करते हुए पोर्टल में फर्जी एंट्री डाली।

इनकी गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी

इस मामले में पूर्व में आरोपी नंदकिशोर साहू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं, दीनू राम यादव और एस राम बंजारे सहित अन्य के खिलाफ भी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी समूह द्वारा सरकारी डिजिटल पोर्टल में सेंध लगाकर आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश की गई थी। इस प्रकरण में और भी व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच जारी है।

Published on:

31 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार…

भिलाई

छत्तीसगढ़

