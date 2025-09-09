CG Job Fraud: मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर 12 लोगों से 70 लाख की ठगी, पिता-पुत्र गिरफ्तार

अंजोरा चौकी प्रभारी संतोष साहू ने बताया कि बालोद जिले के ग्राम चिरचार निवासी संतराम देशमुख की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की गई। वर्ष 2022 में अंजोरा स्थित वेटनरी कॉलेज परिसर के स्टाफ क्वार्टर में आरोपी भेषराम देशमुख, उसका पुत्र रविकांत देशमुख और उसका साथी राजनांदगांव निवासी अरुण मेश्राम ने मिलकर मंत्रालय में चपरासी और बाबू की नौकरी दिलाने का झांसा देकर संतोष से 5 लाख रुपए लिए थे।