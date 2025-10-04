Patrika LogoSwitch to English

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

CG News: भिलाई जिले में थाना पदमाभपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि कसारीडीह वार्ड के 44 में पवन कुमार कुर्रे अपने बड़े भाई विनोद कुर्रे, भांजा कृष्ण कुमार जोशी व साथी सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा के साथ अवैध शराब बिक्री करने के लिए घर में रखा है।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद(photo-patrika)

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में थाना पदमाभपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि कसारीडीह वार्ड के 44 में पवन कुमार कुर्रे अपने बड़े भाई विनोद कुर्रे, भांजा कृष्ण कुमार जोशी व साथी सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा के साथ अवैध शराब बिक्री करने के लिए घर में रखा है। उनके पास अवैध रूप से पिस्टल, कट्टा भी है।

CG News: चार नग पिस्टल भी जब्त

सूचना पर दुर्ग अनुविभाग से विशेष टीम गठित कर दबिश दी गई। पवन के मकान में घेराबंदी कर तलाशी लेने पर उसके मकान से 93 पौवा देशी मशाला शराब मिली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया वह बड़े भाई विनोद कुर्रे, भांजा कृष्ण कुमार जोशी व साथी सूर्यदेव कोठारी के साथ मिलकर अवैध रूप से शराब बेचता है। घर की तलाशी लेने पर आलमारी से एक नग पिस्टल मय जिंदा कारतूस, एक नग धारदार चाकू बरामद किया गया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक पवन कुर्रे के बड़े भाई के पास एक मैग्जीन, तीन जिंदा कारतूस व उसके साथी सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा के पास एक नग देशी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ रखना बताया। भांजा कृष्णकुमार जोशी के पास भी अवैध रूप से शराब रखना बताया। विनोद कुर्रे के कब्जे से एक मैग्जीन, तीन जिंदा कारतूस जब्त की गई। सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा पोटिया दुर्ग के पास एक नग देशी कट्टा दो जिंदा कारतूस जब्त की गई।

48 पौव्वा शराब किया जब्त

पुलिस ने कृष्ण कुमार के कब्जे से 48 पौवा देशी मसाला शराब बरामद कर जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, 25,27 आर्मस एक्ट, 112 (2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

Updated on:

04 Oct 2025 06:37 pm

Published on:

04 Oct 2025 06:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

