CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

सूचना पर दुर्ग अनुविभाग से विशेष टीम गठित कर दबिश दी गई। पवन के मकान में घेराबंदी कर तलाशी लेने पर उसके मकान से 93 पौवा देशी मशाला शराब मिली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया वह बड़े भाई विनोद कुर्रे, भांजा कृष्ण कुमार जोशी व साथी सूर्यदेव कोठारी के साथ मिलकर अवैध रूप से शराब बेचता है। घर की तलाशी लेने पर आलमारी से एक नग पिस्टल मय जिंदा कारतूस, एक नग धारदार चाकू बरामद किया गया।