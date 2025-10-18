Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: अल्ट्रासाउंड के बहाने डॉक्टर ने गर्भवती महिला से की शर्मनाक हरकत, अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार

CG News: भिलाई के सुपेला नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच के बहाने डॉक्टर ने गर्भवती महिला से अश्लील हरकत की।

2 min read

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 18, 2025

गर्भवती महिला के साथ डॉक्टर ने की अश्लील हरकत (Photo source- Patrika)

गर्भवती महिला के साथ डॉक्टर ने की अश्लील हरकत (Photo source- Patrika)

CG News: सुपेला नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोस्टिक में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंची एक महिला से डॉक्टर ने अश्लील हरकत की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जबकि आरोपी फरार है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे नौ माह की एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी।

CG News: अल्ट्रासाउंड जांच के बहाने अस्पताल की आड़ में दरिंदगी

वहां नर्स ने उसकी जांच की। इसके बाद जांच कक्ष में डॉ. गिरीश वर्मा पहुंचे। उन्होंने महिला नर्स को कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद महिला का अल्ट्रासाउंड करने लगा। महिला का आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर विकृत मानसिकता से उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने डर की वजह से विरोध नहीं किया। जब वह बाहर निकली और पति को पूरी घटना की जानकारी दी। तब पति के साथ महिला सीधे थाना पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा की तलाश की जा रही है।

वीडियोग्राफी के साथ हुई पूछताछ

एएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 74, 75(1)(2), 79 बीएनएस के तहत तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गर्भवती महिला को लेकर घटना स्थल पर गए। वहां उसकी वीडियोग्राफी के साथ पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर दुर्ग गई, जहां धारा 64 के तहत उसका कथन कराया गया। फिर उसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया।

थाना पहुंचे कांग्रेसी नेता, आधी रात जुर्म दर्ज

CG News: घटना की जानकारी मिलने पर इमेज डायग्नोस्टिक के संचालक और नगर निगम भिलाई के पार्षद सुपेला अस्पताल पहुंचे। शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला से बातचीत की। उस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। नेताओं ने फोन भी किया। उधर, रात करीब 12.30 बजे सुपेला टीआई विजय यादव ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: अल्ट्रासाउंड के बहाने डॉक्टर ने गर्भवती महिला से की शर्मनाक हरकत, अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार

भिलाई

छत्तीसगढ़

