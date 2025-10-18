CG News: अल्ट्रासाउंड के बहाने डॉक्टर ने गर्भवती महिला से की शर्मनाक हरकत, अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार

वहां नर्स ने उसकी जांच की। इसके बाद जांच कक्ष में डॉ. गिरीश वर्मा पहुंचे। उन्होंने महिला नर्स को कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद महिला का अल्ट्रासाउंड करने लगा। महिला का आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर विकृत मानसिकता से उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने डर की वजह से विरोध नहीं किया। जब वह बाहर निकली और पति को पूरी घटना की जानकारी दी। तब पति के साथ महिला सीधे थाना पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा की तलाश की जा रही है।