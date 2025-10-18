Patrika LogoSwitch to English

अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत, महिला की शिकायत पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

Crime News: सुपेला नेहरू नगर में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंची एक महिला से डॉक्टर ने अश्लील हरकत की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जबकि आरोपी फरार है।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 18, 2025

अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत (File Photo)

अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत (File Photo)

Crime News: सुपेला नेहरू नगर में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंची एक महिला से डॉक्टर ने अश्लील हरकत की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जबकि आरोपी फरार है।

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे नौ माह की एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी। वहां नर्स ने उसकी जांच की। इसके बाद जांच कक्ष में डॉ. गिरीश वर्मा पहुंचे। उन्होंने महिला नर्स को कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद महिला का अल्ट्रासाउंड करने लगा।

महिला का आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर विकृत मानसिकता से उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने डर की वजह से विरोध नहीं किया। जब वह बाहर निकली और पति को पूरी घटना की जानकारी दी। तब पति के साथ महिला सीधे थाना पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा की तलाश की जा रही है।

वीडियोग्राफी के साथ हुई पूछताछ

एएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 74, 75(1)(2), 79 बीएनएस के तहत तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गर्भवती महिला को लेकर घटना स्थल पर गए। वहां उसकी वीडियोग्राफी के साथ पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर दुर्ग गई, जहां धारा 64 के तहत उसका कथन कराया गया। फिर उसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया।

थाना पहुंचे कांग्रेसी नेता आधी रात जुर्म दर्ज

घटना की जानकारी मिलने पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे। शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला से बातचीत की। उस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। नेताओं ने फोन भी किया। उधर, रात करीब 12.30 बजे सुपेला टीआई विजय यादव ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया।

ये भी पढ़ें

खुल्लम-खुल्ला प्यार कर रहे थे लड़का-लड़की, जब डॉक्टर ने टोका तो सिर पर पटक दिया पत्थर, फिर…
रायपुर
crime news, cg Latest news

Published on:

18 Oct 2025 10:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत, महिला की शिकायत पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

CG Murder Case: बीड़ी के विवाद में युवक की हत्या, 15 वर्षीय नाबालिग गिरफ्तार… जानिए क्या है पूरा मामला?

भिलाई

Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डंपर ने स्कूटी सवारों को मारी भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत… 1 घायल

Road Accident
भिलाई

भिलाई में ट्रैफिक आरक्षक को कार से रौंदने की कोशिश, कार से 25 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद, 2 गिरफ्तार

Crime (Patrika.com)
भिलाई

नशीली दवा तस्करी का भंडाफोड़! कार से 25 कफ सिरप मिलने पर ट्रैफिक आरक्षक को रौंदने की कोशिश…

भिलाई जिले में ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है।(photo-patrika)
भिलाई

CG Crime News: निगरानी बदमाशों का बढ़ा आतंक! व्यापारी पर रॉड से किया हमला, फिर… चार आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)
भिलाई
