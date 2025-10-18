अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत, महिला की शिकायत पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत (File Photo)
Crime News: सुपेला नेहरू नगर में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंची एक महिला से डॉक्टर ने अश्लील हरकत की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जबकि आरोपी फरार है।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे नौ माह की एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी। वहां नर्स ने उसकी जांच की। इसके बाद जांच कक्ष में डॉ. गिरीश वर्मा पहुंचे। उन्होंने महिला नर्स को कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद महिला का अल्ट्रासाउंड करने लगा।
महिला का आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर विकृत मानसिकता से उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने डर की वजह से विरोध नहीं किया। जब वह बाहर निकली और पति को पूरी घटना की जानकारी दी। तब पति के साथ महिला सीधे थाना पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा की तलाश की जा रही है।
एएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 74, 75(1)(2), 79 बीएनएस के तहत तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गर्भवती महिला को लेकर घटना स्थल पर गए। वहां उसकी वीडियोग्राफी के साथ पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर दुर्ग गई, जहां धारा 64 के तहत उसका कथन कराया गया। फिर उसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया।
घटना की जानकारी मिलने पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे। शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला से बातचीत की। उस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। नेताओं ने फोन भी किया। उधर, रात करीब 12.30 बजे सुपेला टीआई विजय यादव ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया।
