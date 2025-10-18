अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने की अश्लील हरकत, महिला की शिकायत पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

एएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 74, 75(1)(2), 79 बीएनएस के तहत तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गर्भवती महिला को लेकर घटना स्थल पर गए। वहां उसकी वीडियोग्राफी के साथ पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर दुर्ग गई, जहां धारा 64 के तहत उसका कथन कराया गया। फिर उसे पूछताछ के लिए थाना लाया गया।