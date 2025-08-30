CG News: शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध, 15 गांव के लोगों ने दी चेतावनी

CG News: धमधा के अछोली में शराब दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ फिर लामबंदी शुरू हो गई है। जुलाई में इसके विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। अब दो सितंबर को ग्रामीणों ने फिर से कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया है। 15 गांव के लोगों ने धमधा में बैठक कर यह फैसला किया है। घेराव के बाद भी फैसला वापस नहीं लिए जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। पंचायत प्रस्ताव फर्जी पाए जाने के बाद भी टेंडर रद्द नहीं करने से भ्रम की स्थिति बन गई है।