CG News: शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध, 15 गांव के लोगों ने दी चेतावनी

CG News: धमधा के अछोली में शराब दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ फिर लामबंदी शुरू हो गई है। जुलाई में इसके विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। अब दो सितंबर को ग्रामीणों ने फिर से कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया है। 15 गांव के लोगों ने धमधा में बैठक कर यह फैसला किया है। घेराव के बाद भी फैसला वापस नहीं लिए जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। पंचायत प्रस्ताव फर्जी पाए जाने के बाद भी टेंडर रद्द नहीं करने से भ्रम की स्थिति बन गई है।
किसान बंधु संगठन के नेतृत्व में मामले को लेकर धमधा-अछोली और इसके आसपास के करीब दो दर्जन गांवों के लोग लगातार, अलग-अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में ग्रामीणों ने धमधा एसडीएम सोनल डेविड को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोलने के फैसले को रद्द करने की मांग थी। इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आया तो धमधा में धरना देकर दोबारा ध्यानाकर्षण कराया गया।
इसके बाद भी आबकारी विभाग ने दुकान के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। इसके विरोध में 14 जुलाई को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसमें मामले की जांच व ग्रामीणों की सहमति के बिना दुकान नहीं खोलने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन दुकान का टेंडर अभी भी निरस्त नहीं किया गया है।
बैठक में टेकसिह चंदेल, आत्मा साहू, ढालू वर्मा, मोती वर्मा, सरपंच अछोली नैन बाई, सरपंच ठेलका रुंगू वर्मा, लेखराम वर्मा, देवेंद्र वर्मा आदि मौजूद थे।