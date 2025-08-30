Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG News: शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध, 15 गांव के लोगों ने दी चेतावनी

CG News घेराव के बाद भी फैसला वापस नहीं लिए जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। पंचायत प्रस्ताव फर्जी पाए जाने के बाद भी टेंडर रद्द नहीं करने से भ्रम की स्थिति बन गई है।

भिलाई

Love Sonkar

Aug 30, 2025

CG News: शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध, 15 गांव के लोगों ने दी चेतावनी
शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध (Photo Patrika)

CG News: धमधा के अछोली में शराब दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ फिर लामबंदी शुरू हो गई है। जुलाई में इसके विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। अब दो सितंबर को ग्रामीणों ने फिर से कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया है। 15 गांव के लोगों ने धमधा में बैठक कर यह फैसला किया है। घेराव के बाद भी फैसला वापस नहीं लिए जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। पंचायत प्रस्ताव फर्जी पाए जाने के बाद भी टेंडर रद्द नहीं करने से भ्रम की स्थिति बन गई है।

किसान बंधु संगठन के नेतृत्व में मामले को लेकर धमधा-अछोली और इसके आसपास के करीब दो दर्जन गांवों के लोग लगातार, अलग-अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में ग्रामीणों ने धमधा एसडीएम सोनल डेविड को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोलने के फैसले को रद्द करने की मांग थी। इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आया तो धमधा में धरना देकर दोबारा ध्यानाकर्षण कराया गया।

इसके बाद भी आबकारी विभाग ने दुकान के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। इसके विरोध में 14 जुलाई को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसमें मामले की जांच व ग्रामीणों की सहमति के बिना दुकान नहीं खोलने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन दुकान का टेंडर अभी भी निरस्त नहीं किया गया है।

बैठक में टेकसिह चंदेल, आत्मा साहू, ढालू वर्मा, मोती वर्मा, सरपंच अछोली नैन बाई, सरपंच ठेलका रुंगू वर्मा, लेखराम वर्मा, देवेंद्र वर्मा आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 12:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध, 15 गांव के लोगों ने दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.