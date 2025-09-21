CG News: महाराष्ट्र पासिंग दो वाहनों से 6.60 करोड़ रुपए बरामद, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों ने दुर्ग जिले के प्रमुख चौक चौराहों में जांच के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले चारपहिया वाहनों की जांच की गई। कुम्हारी में महाराष्ट्र पासिंग दो चारपहिया वाहन को आशंका होने पर रोका गया। वाहन की जांच करने पर उसमें चेंबर बनाकर नकद रकम रखा गया था। जांच में पुलिस ने पाया कि चेंबर में पांच-पांच सौ रुपए के नोट छुपाकर रखे हुए हैं। गिनने पर ६ करोड़ 60 लाख रुपए निकले। इसे बरामद किया गया।