CG News: महाराष्ट्र पासिंग दो वाहनों से 6.60 करोड़ रुपए बरामद, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

CG News: पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग दो चारपहिया वाहनों से 6 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया है। वाहन में सवार चार व्यक्तियों शक्ति सिंह, अल्पेश कुमार, ठाकुर महेश, वघेला जुरूभाई से पुलिस पूछताछ कर रही है। चारों गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस को खबरची से सूचना मिली कि शनिवार को राजधानी रायपुर से बड़ी नकद रकम महाराष्ट्र की ओर ले जाई जा रही है।
सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों ने दुर्ग जिले के प्रमुख चौक चौराहों में जांच के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले चारपहिया वाहनों की जांच की गई। कुम्हारी में महाराष्ट्र पासिंग दो चारपहिया वाहन को आशंका होने पर रोका गया। वाहन की जांच करने पर उसमें चेंबर बनाकर नकद रकम रखा गया था। जांच में पुलिस ने पाया कि चेंबर में पांच-पांच सौ रुपए के नोट छुपाकर रखे हुए हैं। गिनने पर ६ करोड़ 60 लाख रुपए निकले। इसे बरामद किया गया।
इस रकम के साथ चार व्यक्ति सवार थे। रकम बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए दे दी गई है। कुम्हारी पुलिस इतनी बड़ी राशि किसकी है और कहां से लेकर आ रहे थे, और कहां ले जाया जा रहा था इसकी जांच कुम्हारी पुलिस कर रही है। वाहन में सवार चारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कैश लाए जाने की सूचना एसएसपी को मिली थी, उनके निर्देश पर कुम्हारी पुलिस ने नाकेबंदी की।
CG News: विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग: चारपहिया वाहन से बड़ी नकदी निकलने की सूचना थी। कुम्हारी में नाकेबंदी की गई। दो गाड़ियां पकड़ में आई। जांच के दौरान 6.60 करोड़ बरामद हुआ है। रकम को बरामद कर आयकर विभाग को सौंपा गया है।