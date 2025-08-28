आज से फिर 4 दिन बंद रहेगा सिरसा गेट अंडरब्रिज, बार-बार उखड़ रही सड़क, PM मोदी ने किया था वर्चुअल लोकार्पण

CG News: पुरानी भिलाई, सिरसा गेट चौक स्थित रेलवे अंडरब्रिज को 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से 31 अगस्त शाम तक मरम्मत के लिए बंद किया जा रहा है। बीएसपी, एनएसपीसीएल, सिरसा कला समेत अन्य गांव जाने वालों को इस दौरान दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनको चरोदा से घूमकर जाना पड़ेगा।
इस अंडरब्रिज में पानी निकासी नियमित नहीं होने और भारी वाहन के गुजरने से बार-बार सड़क और नाली के ऊपर लगाए गए लोहे की पट्टी के टूट जाने की शिकायत मिल रही है। लोकार्पण के बाद से लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही है। हर 7-8 माह में अंडरब्रिज को बंद करना पड़ रहा है।
सिरसा गेट अंडरब्रिज से हर दिन 40 हजार से अधिक राहगीर आवाजाही करते हैं। अंडरब्रिज से होकर भिलाई से बीएमवाय इलेक्ट्रिक शेड के लिए नौकरी पर जाने वाले भी इस रास्ते का ही उपयोग कर रहे हैं। एनएसपीसीएल व पीपीयार्ड में भी ड्यूटी करने वालों के लिए यह रास्ता ही बेहतर है। रायपुर जाने के लिए कार चालक भी, अमलेश्वर होकर इस राह से होकर ही जाते हैं।
26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंडरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया था। 10 माह के भीतर इस अंडरब्रिज की सड़क उधड़ गई। भीतर में नाली के उपर लगाई गई लोहे की पट्टी टूट गई। तब रेलवे ने सिरसागेट चौक के अंडरब्रिज को 9 दिसंबर 24 को सुबह 8 बजे से मरम्मत के लिए बंद किया था। 1 जनवरी 2025 के बाद इसे फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया।
31 अगस्त तक आवाजाही बंद
26 फरवरी 24 को प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण
10 माह के भीतर अंडरब्रिज की सड़क उधड़ने लगी
9 दिसंबर 24 को सुबह से मरम्मत के लिए बंद किया
भीतर की सड़क को उधाड़ कर, नई सड़क का निर्माण किया
1 जनवरी 25 को बनकर तैयार हुई
8 माह में फिर हो गई खराबपानी भरने लगा है
28 अगस्त से मरम्मत करने के लिए किया जा रहा बंद
पुरैना- 3000 लोग
जी केबिन- 4000 लोग
सिरसा कला- 6000 लोग
सोमनी- 4000 लोग
गनियारी-2000 लोग
CG News: इसके अलावा भिलाई-तीन में रहने वाले हजारों लोग, एनएसपीसीएल, बीएसपी और रेलवे में ड्यूटी जाने वाले हजारों कार्मिक इससे प्रभावित हुए हैं। सिरसागेट से ग्राम सिरसाकला की ओर जाने वाले रास्ते में रेलवे ने करीब 13.50 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज का निर्माण किया है।
अंडरब्रिज का जब से निर्माण हुआ है, तब से लगातार इसमें पानी भर जाने की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए लोकार्पण के 8 माह बाद ही बंद कर सीमेंटीकरण सड़क को पूरी तरह से उधाड़ा गया और उसके जगह डामरीकरण मार्ग का निर्माण किया गया।