आज से फिर 4 दिन बंद रहेगा सिरसा गेट अंडरब्रिज, बार-बार उखड़ रही सड़क, PM मोदी ने किया था वर्चुअल लोकार्पण

26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंडरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया था। 10 माह के भीतर इस अंडरब्रिज की सड़क उधड़ गई। भीतर में नाली के उपर लगाई गई लोहे की पट्टी टूट गई। तब रेलवे ने सिरसागेट चौक के अंडरब्रिज को 9 दिसंबर 24 को सुबह 8 बजे से मरम्मत के लिए बंद किया था। 1 जनवरी 2025 के बाद इसे फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया।