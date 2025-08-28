Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

आज से फिर 4 दिन बंद रहेगा सिरसा गेट अंडरब्रिज, बार-बार उखड़ रही सड़क, PM मोदी ने किया था वर्चुअल लोकार्पण

CG News: 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंडरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया था। 10 माह के भीतर इस अंडरब्रिज की सड़क उधड़ गई। भीतर में नाली के उपर लगाई गई लोहे की पट्टी टूट गई।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Aug 28, 2025

सिरसा गेट अंडरब्रिज में आवाजाही बंद (Photo source- Patrika)
सिरसा गेट अंडरब्रिज में आवाजाही बंद (Photo source- Patrika)

CG News: पुरानी भिलाई, सिरसा गेट चौक स्थित रेलवे अंडरब्रिज को 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से 31 अगस्त शाम तक मरम्मत के लिए बंद किया जा रहा है। बीएसपी, एनएसपीसीएल, सिरसा कला समेत अन्य गांव जाने वालों को इस दौरान दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनको चरोदा से घूमकर जाना पड़ेगा।

इस अंडरब्रिज में पानी निकासी नियमित नहीं होने और भारी वाहन के गुजरने से बार-बार सड़क और नाली के ऊपर लगाए गए लोहे की पट्टी के टूट जाने की शिकायत मिल रही है। लोकार्पण के बाद से लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही है। हर 7-8 माह में अंडरब्रिज को बंद करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

Amrit Bharat Station: तीन रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार, प्रधानमंत्री 22 को करेंगे वर्चुअल लोकार्पण,देखें…
रायपुर
CG News: तीन रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार, प्रधानमंत्री 22 को करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

CG News: 40 हजार लोग होंगे प्रभावित

सिरसा गेट अंडरब्रिज से हर दिन 40 हजार से अधिक राहगीर आवाजाही करते हैं। अंडरब्रिज से होकर भिलाई से बीएमवाय इलेक्ट्रिक शेड के लिए नौकरी पर जाने वाले भी इस रास्ते का ही उपयोग कर रहे हैं। एनएसपीसीएल व पीपीयार्ड में भी ड्यूटी करने वालों के लिए यह रास्ता ही बेहतर है। रायपुर जाने के लिए कार चालक भी, अमलेश्वर होकर इस राह से होकर ही जाते हैं।

वर्चुअल लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री ने

26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंडरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया था। 10 माह के भीतर इस अंडरब्रिज की सड़क उधड़ गई। भीतर में नाली के उपर लगाई गई लोहे की पट्टी टूट गई। तब रेलवे ने सिरसागेट चौक के अंडरब्रिज को 9 दिसंबर 24 को सुबह 8 बजे से मरम्मत के लिए बंद किया था। 1 जनवरी 2025 के बाद इसे फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया।

31 अगस्त तक आवाजाही बंद

26 फरवरी 24 को प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण

10 माह के भीतर अंडरब्रिज की सड़क उधड़ने लगी

9 दिसंबर 24 को सुबह से मरम्मत के लिए बंद किया

भीतर की सड़क को उधाड़ कर, नई सड़क का निर्माण किया

1 जनवरी 25 को बनकर तैयार हुई

8 माह में फिर हो गई खराबपानी भरने लगा है

28 अगस्त से मरम्मत करने के लिए किया जा रहा बंद

CG News: अंडरब्रिज बंद होने से प्रभावित लोग

पुरैना- 3000 लोग

जी केबिन- 4000 लोग

सिरसा कला- 6000 लोग

सोमनी- 4000 लोग

गनियारी-2000 लोग

CG News: इसके अलावा भिलाई-तीन में रहने वाले हजारों लोग, एनएसपीसीएल, बीएसपी और रेलवे में ड्यूटी जाने वाले हजारों कार्मिक इससे प्रभावित हुए हैं। सिरसागेट से ग्राम सिरसाकला की ओर जाने वाले रास्ते में रेलवे ने करीब 13.50 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज का निर्माण किया है।

अंडरब्रिज का जब से निर्माण हुआ है, तब से लगातार इसमें पानी भर जाने की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए लोकार्पण के 8 माह बाद ही बंद कर सीमेंटीकरण सड़क को पूरी तरह से उधाड़ा गया और उसके जगह डामरीकरण मार्ग का निर्माण किया गया।

ये भी पढ़ें

CG News: मुख्यमंत्री साय की बड़ी घोषणा, छात्राओं के लिए कॉलेज से आने-जाने 5 नि:शुल्क बसों का लोकार्पण, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का होगा चौड़ीकरण
कवर्धा
CG News: मुख्यमंत्री साय की बड़ी घोषणा, छात्राओं के लिए कॉलेज से आने-जाने 5 नि:शुल्क बसों का लोकार्पण, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का होगा चौड़ीकरण

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 01:55 pm

Published on:

28 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / आज से फिर 4 दिन बंद रहेगा सिरसा गेट अंडरब्रिज, बार-बार उखड़ रही सड़क, PM मोदी ने किया था वर्चुअल लोकार्पण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.