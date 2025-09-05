CG News: प्रायोगिक में फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, Exam शेड्यूल जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने पिछले साल पुराने सालाना सिस्टम से बीए, बीएससी, बीएचएचसी और बीकॉम के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई। इसमें से बड़ी संख्या में मुख्य विषय में तो उत्तीर्ण हो गए लेकिन प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो गए। अब इन तमाम विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए विश्वविद्यालय ने प्रायोगिक पूरक परीक्षा का नया शेड्यूल तैयार किया है।