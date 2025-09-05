CG News: प्रायोगिक में फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, Exam शेड्यूल जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने पिछले साल पुराने सालाना सिस्टम से बीए, बीएससी, बीएचएचसी और बीकॉम के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई। इसमें से बड़ी संख्या में मुख्य विषय में तो उत्तीर्ण हो गए लेकिन प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो गए। अब इन तमाम विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए विश्वविद्यालय ने प्रायोगिक पूरक परीक्षा का नया शेड्यूल तैयार किया है।
हेमचंद विश्वविद्यालय ने दुर्ग संभाग के पांच जिलों के लिए पांच पूरक प्रायोगिक परीक्षा केंद्र बना दिया है। जहां 8 से 23 सितंबर तक प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं में प्राचार्य बाहरी परीक्षक भी बुला सकेंगे। पूरक प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का यह एक अतिरिक्त मौका है, जिसके बाद दोबारा परीक्षा होगी या नहीं इसको बारे में फिलहाल विश्वविद्यालय ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है।
दुर्ग - शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग
बालोद - घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद
बेमेतरा - जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बेमेतरा
कवर्धा - गृंधमुनि महाविद्यालय कवर्धा