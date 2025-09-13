अंडा ठेला लगाने वाले 2 भाई अचानक गायब, अपहरण की गूंज पर खुला यूपी पुलिस का राज़, जानें पूरा मामला…

सीसीटीवी खंगालने लगी। जब यूपी पुलिस ने दुर्ग पुलिस को प्रतिवेदन भेजा तब दुर्ग पुलिस ने राहत की सांस ली। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुरुवार की रात सुभाष चौक कैंप-1 निवासी शिवशंकर शाह ने छावनी थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसके दोनों बेटे विष्णु शाह (31 वर्ष) और शुभम शाह (27 वर्ष) को कार से आए किडनैपर उठाकर ले गए हैं। मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। एक सफेद रंग की कार यूपी-63बीएन-33- नजर आई।