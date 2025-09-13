अंडा ठेला लगाने वाले 2 भाई अचानक गायब, अपहरण की गूंज पर खुला यूपी पुलिस का राज़, जानें पूरा मामला…

CG News: छावनी थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ठेला लगाकर अंडा बेचने वाले दो भाइयों को उत्तरप्रदेश के अंबेडकर नगर की पुलिस उठाकर ले गई। यहां की पुलिस को सूचना नहीं दी। इधर उनके पिता को खबर लगी तो वह दौड़े-दौड़े छावनी थाना पहुंचे और अपने दोनों बेटे के अपहरण का हल्ला मचाने लगे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण भी दर्ज कर लिया। पुलिस छानबीन करने लगी।
सीसीटीवी खंगालने लगी। जब यूपी पुलिस ने दुर्ग पुलिस को प्रतिवेदन भेजा तब दुर्ग पुलिस ने राहत की सांस ली। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुरुवार की रात सुभाष चौक कैंप-1 निवासी शिवशंकर शाह ने छावनी थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसके दोनों बेटे विष्णु शाह (31 वर्ष) और शुभम शाह (27 वर्ष) को कार से आए किडनैपर उठाकर ले गए हैं। मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। एक सफेद रंग की कार यूपी-63बीएन-33- नजर आई।
मामले में जांच शुरू की, तब पता चला कि उत्तरप्रदेश अंबेडकर नगर थाना राजेसुल्तानपुर की पुलिस आई थी। यूपी की पुलिस करीब तीन दिनों तक भिलाई में थी। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का इंटीमेशन नहीं दिया था। जब दोनों को गिरफ्तार कर लौट गई, तब वहां से प्रतिवेदन भेजा।
फर्जी नौकरी और वीजा का बनाने का मामलाएएसपी ने बताया कि राजेसुल्तानपुर पुलिस ने बताया कि विष्णु साह और शुभम साह के खिलाफ फर्जी नौकरी और वीजा बनाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज है। जिसमें दोनों भाई फरार थे। दोनों के खिलाफ थाना राजेसुल्तानपुर में धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज है।
इंजीनिरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं दोनों भाई
उत्तरप्रदेश में 80 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का दर्ज है मुकदमा
मूलत: बिहार के रहने वाले हैं आरोपी भाई
CG News: राजेसुल्तानपुर की पुलिस ने बताया कि अरबियन इंटर प्राइजेस नाम से एक ब्रांच खुली है, जो लोगों का टिकट और वीजा बनवाकर विदेश भेजती है। इसका मालिक अजय साहनी है। वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। एक शिकायतकर्ता को इजराइल भेजने का दावा कर उससे पैसा लिए और ब्रांच को बंद कर भाग गए। दोनों उसी से जुड़े हुए हैं।
पुलिस की पूछताछ में शिवशंकर शाह ने बताया कि उनके दोनों बेटे इंजीनियरिंग पढ़े है। वे मूलत: बिहार के रहने वाले हैं। दोनों मिलकर ठेला पर अंडा रोल बेचते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों भाई बीच-बीच में मामा के घर जाया करते थे। जबकि चर्चा यह भी है कि शुभम श्रीलंका भी जा चुका है।
सुखनंदन राठौर, एएसपी दुर्ग: अंबेडकर नगर की पुलिस आई थी। उन्होंने प्रतिवेदन भेजा है। दोनों के खिलाफ राजेसुल्तान थाना में 80 लाख रुपए ठगी के मामले में अपराध दर्ज है। जिसमें दोनों फरार थे।