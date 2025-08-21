CG Water Supply: 588 किमी पाइपलाइन और 30 करोड़ खर्च, फिर भी प्यासे रह गए शहरवासी

CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम क्षेत्र में 588 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के बावजूद कई क्षेत्रों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर प्रभावित क्षेत्रों में पाइप लाइन की कमी बताई जा रही है। एक ओर नगर निगम जलकर का महज 35 फीसद ही वर्षभर में वसूल पा रहा है तो दूसरी ओर अब दस करोड़ खर्च कर प्रभावित वार्डों में पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है।
इधर, नगर निगम, भिलाई में पाइप बिछ गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। खुर्सीपार जोन चार में ऐसे कई वार्ड हैं, जहां हर दिन टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वार्ड पार्षद के जगदीश राव ने बताया कि खुर्सीपार के गणेश मंदिर एरिया, आदिवासी मोहल्ला, मिनी माता नगर, साइकिल स्टोर के पास, गणेश मंदिर चौक, गणेश मंदिर स्वामी के घर के पास टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है।
यहां शिवनाथ का पानी नहीं पहुंच पाता है। नगर निगम, भिलाई ने अलग-अलग योजना के नाम पर क्षेत्र में 71,872 नल कनेक्शन दिया है। करीब 30 हजार से अधिक लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखा है। इस तरह से करीब 1 लाख से अधिक कनेक्शन निगम क्षेत्र में हैं। इसके एवज में करीब 41 हजार घरों से पानी के पैसे की रिकवरी हो रही है।
नेहरू नगर-1 7968 6662 1802
वैशाली नगर-2 5211 6606 1096
मदर टेरेसा-3 4468 472 2618
शिवाजी नगर-4 5135 448 1676
योग 22782 14188 7192
नगर निगम साफ पानी हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। नए पानी टंकी का काम जारी है। इसका काम पूरा हो जाएगा, तब जलकर शुल्क में इजाफा होगा। शहर के कई वार्डों में टैंकर से की जा रही पानी की सप्लाई।
नगर निगम, भिलाई लोगों तक फिल्टर हाउस से पानी पहुंचाने में हर साल करीब 30 करोड़ खर्च कर रहा है। इसमें बिजली बिल भी शामिल है। निगम जिन्हें पानी की आपूर्ति कर रहा है, उनसे साल मेें 488 लाख रुपए की डिमांड रहती है, हालांकि वसूली सिर्फ 35 फीसद तक ही हो पाती है।
कई कॉलोनाइजर नगर निगम, भिलाई से बल्क में पानी लेकर कॉलोनियों में 24 घंटे पानी की सुविधा दे रहे हैं। जबकि नगर निगम अन्य स्थानों पर दो समय निर्धारित अवधि में ही जल आपूर्ति करता है। इसके बाद कॉलोनाइजर समय पर निगम के पानी का शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। इस वजह न तो निगम कर्मियों को समय पर वेतन मिल पा रहा है, न ही अन्य कार्य हो पा रहे हैं।