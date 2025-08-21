CG Water Supply: 588 किमी पाइपलाइन और 30 करोड़ खर्च, फिर भी प्यासे रह गए शहरवासी

इधर, नगर निगम, भिलाई में पाइप बिछ गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। खुर्सीपार जोन चार में ऐसे कई वार्ड हैं, जहां हर दिन टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वार्ड पार्षद के जगदीश राव ने बताया कि खुर्सीपार के गणेश मंदिर एरिया, आदिवासी मोहल्ला, मिनी माता नगर, साइकिल स्टोर के पास, गणेश मंदिर चौक, गणेश मंदिर स्वामी के घर के पास टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है।