CG Weather Update: हल्की बारिश से तीन डिग्री गिरा तापमान, अभी जारी रहेगा हल्की बारिश का दौर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में सोमवार को दुर्ग जिले में दोपहर को 1.2 मिमी. बारिश हुई। पहले रविवार की रात को भी 1.2 मिमी. बारिश हुई थी। इससे तापमान में करीब तीन डिग्री की गिरावट आई और अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तापमान औसत से माइनस में आ गया।
वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री की बड़ी गिरावट के बाद 19.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे उमस का ग्राफ बहुत हद तक कम हुआ है। रात को ठंडी हवाएं चलती रही। दुर्ग जिले का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, मंगलवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है।
इस समय उत्तर छत्तीसगढ़ में कम और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिक बारिश होगी। मानसून प्रदेश में एक्टिव है, लेकिन इसका क्षेत्र बदल गया है। इसके अलावा इस समय एक लो प्रेशर एरिया भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इससे बस्तर संभाग में अच्छी बारिश होगी। एक विंड शियर जोन इस समय जगदलपुर के ऊपर स्थित है, जिससे यहां भारी बारिश संभावित है।