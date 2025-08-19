CG Weather Update: हल्की बारिश से तीन डिग्री गिरा तापमान, अभी जारी रहेगा हल्की बारिश का दौर

इस समय उत्तर छत्तीसगढ़ में कम और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिक बारिश होगी। मानसून प्रदेश में एक्टिव है, लेकिन इसका क्षेत्र बदल गया है। इसके अलावा इस समय एक लो प्रेशर एरिया भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इससे बस्तर संभाग में अच्छी बारिश होगी। एक विंड शियर जोन इस समय जगदलपुर के ऊपर स्थित है, जिससे यहां भारी बारिश संभावित है।