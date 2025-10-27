Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन, जानें क्या है NCAP का उद्देश्य..?

Anti-Smog Gun Mission: नगर निगम, भिलाई ने इस राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत धूल भरे स्थलों में पानी का छिड़काव करने के लिए एंटी-स्मॉग गन एक वाहन क्रय किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन(photo-patrika)

धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन(photo-patrika)

Anti-Smog Gun Mission: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) भारत सरकार की एक पर्यावरण पहल है। इसके तहत देश के 131 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 40 फीसदी तक कम करना है। नगर निगम, भिलाई ने इस राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत धूल भरे स्थलों में पानी का छिड़काव करने के लिए एंटी-स्मॉग गन एक वाहन क्रय किया है। इसके उपयोग से वायू प्रदूषण में कमी लाने के लिए काम किया जाएगा। यह 36 लाख की है।

Anti-Smog Gun Mission: वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा खराब श्रेणी तक

भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप स्थित सिविक सेंटर, भिलाई में अक्टूबर के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 13 अक्टूबर को 102 और 17 अक्टूबर को 101 तक पहुंच गया था। यह वायु की खराब श्रेणी है। ऐसे में वायु में धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए खरीदे गए वाहन का उपयोग भी करना होगा।

वायु प्रदूषण जांचने यहां लगा है मॉनिटरिंग सिस्टम

भिलाई में वायू प्रदूषण जांचने के लिए 3 स्थानों पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें एक टाउनशिप के 32 बंगला, भिलाई में लगाया गया है। पर्यावरण विभाग के दफ्तर के सामने इसे लगाया गया है। दूसरे भी टाउनशिप में सिविक सेंटर के करीब लगाया गया है। वहीं तीसरा हथखोज, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में लगाया गया है।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम

एनसीएपी का पहला उद्देश्य वायू प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इसके तहत ही ई-बस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना है। खुले स्थलों में कचरा नहीं जलाना है। उद्योगों के उत्सर्जन मानकों का पालन तय करना है। इसके साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन, जानें क्या है NCAP का उद्देश्य..?

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इंस्टाग्राम पर दिखा निवेश ऑफर..! link क्लिक करते ही उड़ गए 49 लाख रुपए, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला बैंक कर्मी…

इंस्टाग्राम पर दिखा निवेश ऑफर..! link क्लिक करते ही उड़ गए 49 लाख रुपए, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला बैंक कर्मी...(photo-patrika)
भिलाई

सड़क सुरक्षा पर संकट! मवेशियों से बढ़े हादसे, 20 महीने में 8 मौतें… अब परिवहन विभाग बनाएगा ‘सुरक्षा कचव’ SOP

सड़क सुरक्षा पर संकट! मवेशियों से बढ़े हादसे, 20 महीने में 8 मौतें... अब परिवहन विभाग बनाएगा ‘सुरक्षा कचव’ SOP(photo-patrika)
भिलाई

PM आवास योजना में भुगतान में धांधली का आरोप, नागरिकों की शिकायत…

PM आवास योजना में भुगतान में धांधली का आरोप, नागरिकों की शिकायत...(photo-patrika)
भिलाई

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट(photo-patrika)
भिलाई

CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू

CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.