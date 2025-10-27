धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन, जानें क्या है NCAP का उद्देश्य..?

Anti-Smog Gun Mission: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) भारत सरकार की एक पर्यावरण पहल है। इसके तहत देश के 131 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 40 फीसदी तक कम करना है। नगर निगम, भिलाई ने इस राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत धूल भरे स्थलों में पानी का छिड़काव करने के लिए एंटी-स्मॉग गन एक वाहन क्रय किया है। इसके उपयोग से वायू प्रदूषण में कमी लाने के लिए काम किया जाएगा। यह 36 लाख की है।