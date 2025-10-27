धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन, जानें क्या है NCAP का उद्देश्य..?

धूल और धुएं पर लगाम! भिलाई नगर निगम ने शुरू किया एंटी-स्मॉग गन मिशन(photo-patrika)
Anti-Smog Gun Mission: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) भारत सरकार की एक पर्यावरण पहल है। इसके तहत देश के 131 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 40 फीसदी तक कम करना है। नगर निगम, भिलाई ने इस राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत धूल भरे स्थलों में पानी का छिड़काव करने के लिए एंटी-स्मॉग गन एक वाहन क्रय किया है। इसके उपयोग से वायू प्रदूषण में कमी लाने के लिए काम किया जाएगा। यह 36 लाख की है।
भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप स्थित सिविक सेंटर, भिलाई में अक्टूबर के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 13 अक्टूबर को 102 और 17 अक्टूबर को 101 तक पहुंच गया था। यह वायु की खराब श्रेणी है। ऐसे में वायु में धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए खरीदे गए वाहन का उपयोग भी करना होगा।
भिलाई में वायू प्रदूषण जांचने के लिए 3 स्थानों पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें एक टाउनशिप के 32 बंगला, भिलाई में लगाया गया है। पर्यावरण विभाग के दफ्तर के सामने इसे लगाया गया है। दूसरे भी टाउनशिप में सिविक सेंटर के करीब लगाया गया है। वहीं तीसरा हथखोज, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में लगाया गया है।
एनसीएपी का पहला उद्देश्य वायू प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इसके तहत ही ई-बस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना है। खुले स्थलों में कचरा नहीं जलाना है। उद्योगों के उत्सर्जन मानकों का पालन तय करना है। इसके साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।
भिलाई
छत्तीसगढ़
