Cyclone Montha: भिलाई में चक्रवात मोंथा का असर! दिनभर छाए रहे बादल, आज हल्की बारिश के आसार…

Cyclone Montha: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव बुधवार को स्पष्ट रूप से नजर आया। पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि देर रात तक तेज बारिश नहीं हुई। मौसम के इस बदलाव से दिन का तापमान दो डिग्री घटकर 30.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि रात का तापमान बढ़कर 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर ठंडी हवाएं और बदली छाई रहने से मौसम सुहावना बना रहा।