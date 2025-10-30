Cyclone Montha: भिलाई में चक्रवात मोंथा का असर! दिनभर छाए रहे बादल, आज हल्की बारिश के आसार...(photo-patrika)
Cyclone Montha: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव बुधवार को स्पष्ट रूप से नजर आया। पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि देर रात तक तेज बारिश नहीं हुई। मौसम के इस बदलाव से दिन का तापमान दो डिग्री घटकर 30.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि रात का तापमान बढ़कर 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर ठंडी हवाएं और बदली छाई रहने से मौसम सुहावना बना रहा।
मौसम विशेषज्ञ एच. पी. चंद्रा ने बताया कि चक्रवात मोंथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और फिलहाल यह जगदलपुर से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। अगले 24 घंटों में इसके आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्सों से गुजरते हुए अवदाब में बदलने की संभावना है।
इसके असर से राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और धमतरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। वहीं, किसानों को सलाह दी गई है कि वे पकी हुई फसलों को खेतों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं।
