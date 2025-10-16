Diwali 2025: छह दिन का दीपोत्सव, घर-आंगन में छाई रहेगी दीयों की रौनक, जानें दिन और मुहूर्त…

श्रीनरनारायण मंदिर दुर्ग के महंत यज्ञानंद ब्रम्हचारी के मुताबिक इस वर्ष संवत 2082, सन 2025 में कार्तिक कृष्ण पक्ष में 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस,19 अक्टूबर रविवार को यम चौदस व श्रीहनुमान जयंती, 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चौदस, 20 को शाम के बाद अमावस्या, 21 अक्टूबर मंगलवार को श्रीमहालक्ष्मी पूजन दीपावली, 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर गुरुवार को यमदूज, भाई दूज मनाया जाना शास्त्र सम्मत है।