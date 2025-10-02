दुर्ग-भिलाई को बरहमपुर से मिली सीधी रेल सेवा, दो दशक पुरानी मांग पूरी होने पर आंध्र व उत्कलवासियों में खुशी की लहर

लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई लोगों की मांग (Pc: Patrika)
Railway News: दुर्ग भिलाई में रहने वाले लाखों आंध्र व उत्कलवासियों की दो दशक से चली आ रही महत्वपूर्ण मांग पूरी होने से उनमें हर्ष की लहर है। उन्होंने इस विशेष पहल के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से मुलाकात कर अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए उनके प्रयास को मिली सफलता के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।
दुर्ग भिलाई के लोगों ने विधायक को ज्ञापन देकर यह मांग की थी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इसकी जिमेदारी ली और वैष्णो देवी यात्रा से लौटते समय उन्होंने रेल मंत्री सहित अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। नतीजतन 27 सितंबर से नई ट्रेन सूरत से शुरू हुई जो कि दुर्ग होते हुए पलासा और बरहमपुर तक जाएगी। दुर्ग-पलासा-बरहमपुर व्हाया विजयनगरम रेल सुविधा के लिए विधायक की पहल रंग लाई और रेल मंत्रालय ने इस मांग को हरी झंडी दिखाते हुए इसे शुरू भी कर दिया है।
दुर्ग से बरहमपुर तक सीधी ट्रेन आज की नहीं बल्कि 25 वर्ष से ज्यादा पुरानी मांग दुर्ग भिलाई के लोगों द्वारा की जा रही थी। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि सीमावर्ती आंध्र और उत्कल समाज की मांग पर दुर्ग से पलासा, बरहमपुरम तक नई एक्सप्रेस रेल सुविधा प्रारभ के संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र दिया था। आन्ध्र और उत्कल समाज के एक लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक गांव आन्ध्रप्रदेश, श्रीकाकुलम एवं सीमावर्ती उड़ीसा राज्य आवागमन करते हैं।
विधायक रिकेश सेन ने रेल अधिकारियों से चर्चा कर यह बताया कि आरक्षण डिमांड अनुरूप बहुत जल्द दुर्ग स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी बढ़ाने कहा गया है।
अत: भिलाई दुर्ग के यात्री संया के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस में दुर्ग से एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे ताकि सभी यात्रियों को सुविधा हो और वे सकुशल अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग