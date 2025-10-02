दुर्ग-भिलाई को बरहमपुर से मिली सीधी रेल सेवा, दो दशक पुरानी मांग पूरी होने पर आंध्र व उत्कलवासियों में खुशी की लहर

दुर्ग भिलाई के लोगों ने विधायक को ज्ञापन देकर यह मांग की थी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इसकी जिमेदारी ली और वैष्णो देवी यात्रा से लौटते समय उन्होंने रेल मंत्री सहित अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। नतीजतन 27 सितंबर से नई ट्रेन सूरत से शुरू हुई जो कि दुर्ग होते हुए पलासा और बरहमपुर तक जाएगी। दुर्ग-पलासा-बरहमपुर व्हाया विजयनगरम रेल सुविधा के लिए विधायक की पहल रंग लाई और रेल मंत्रालय ने इस मांग को हरी झंडी दिखाते हुए इसे शुरू भी कर दिया है।