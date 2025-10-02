Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

दुर्ग-भिलाई को बरहमपुर से मिली सीधी रेल सेवा, दो दशक पुरानी मांग पूरी होने पर आंध्र व उत्कलवासियों में खुशी की लहर

Railway News: दुर्ग भिलाई में रहने वाले लाखों आंध्र व उत्कलवासियों की दो दशक से चली आ रही महत्वपूर्ण मांग पूरी होने से उनमें हर्ष की लहर है।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई लोगों की मांग (Pc: Patrika)

लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई लोगों की मांग (Pc: Patrika)

Railway News: दुर्ग भिलाई में रहने वाले लाखों आंध्र व उत्कलवासियों की दो दशक से चली आ रही महत्वपूर्ण मांग पूरी होने से उनमें हर्ष की लहर है। उन्होंने इस विशेष पहल के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से मुलाकात कर अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए उनके प्रयास को मिली सफलता के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

दुर्ग भिलाई के लोगों ने विधायक को ज्ञापन देकर यह मांग की थी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इसकी जिमेदारी ली और वैष्णो देवी यात्रा से लौटते समय उन्होंने रेल मंत्री सहित अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। नतीजतन 27 सितंबर से नई ट्रेन सूरत से शुरू हुई जो कि दुर्ग होते हुए पलासा और बरहमपुर तक जाएगी। दुर्ग-पलासा-बरहमपुर व्हाया विजयनगरम रेल सुविधा के लिए विधायक की पहल रंग लाई और रेल मंत्रालय ने इस मांग को हरी झंडी दिखाते हुए इसे शुरू भी कर दिया है।

25 वर्ष से ज्यादा पुरानी मांग

दुर्ग से बरहमपुर तक सीधी ट्रेन आज की नहीं बल्कि 25 वर्ष से ज्यादा पुरानी मांग दुर्ग भिलाई के लोगों द्वारा की जा रही थी। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि सीमावर्ती आंध्र और उत्कल समाज की मांग पर दुर्ग से पलासा, बरहमपुरम तक नई एक्सप्रेस रेल सुविधा प्रारभ के संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र दिया था। आन्ध्र और उत्कल समाज के एक लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक गांव आन्ध्रप्रदेश, श्रीकाकुलम एवं सीमावर्ती उड़ीसा राज्य आवागमन करते हैं।

विधायक रिकेश सेन ने रेल अधिकारियों से चर्चा कर यह बताया कि आरक्षण डिमांड अनुरूप बहुत जल्द दुर्ग स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी बढ़ाने कहा गया है।

अत: भिलाई दुर्ग के यात्री संया के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस में दुर्ग से एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे ताकि सभी यात्रियों को सुविधा हो और वे सकुशल अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहार पर दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
भिलाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दुर्ग-भिलाई को बरहमपुर से मिली सीधी रेल सेवा, दो दशक पुरानी मांग पूरी होने पर आंध्र व उत्कलवासियों में खुशी की लहर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai Murder Case: दो बेटों ने मिलकर बेरहमी से कर दी पिता की हत्या, इस बात पर आया था गुस्सा… गिरफ्तार

भिलाई

Tea vs Coffee: कभी नुक्कड़ की चाय से जुड़ी थी गपशप, आज कॉफी स्टॉल्स पर बन रहे हैं नए रिश्ते, भिलाई में क्यों बढ़ रहा है कॉफी का क्रेज?

"देखो भाई, तुम्हारी चाय से बेहतर है मेरी कॉफी" (फोटो सोर्स- पत्रिका)
समाचार

छत्तीसगढ़ के इस जिले में डायरिया का कहर, अब तक 3 लोगों की मौत… सामने आई ये बड़ी वजह!

मौत (photo-patrika)
भिलाई

NGO को कंपनी से 5 करोड़ डोनेशन दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी, पुलिस ने बिहार से आरोपी को किया गिरफ्तार

भिलाई

Diarrhea in CG: भिलाई में डायरिया का कहर, 6 दिन में 4 लोगों की मौत, पहले भी दो भाइयों की जा चुकी है जान

Diarrhea in CG: भिलाई में डायरिया का कहर, 6 दिन में 4 लोगों की मौत, पहले भी दो भाइयों की जा चुकी है जान
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.