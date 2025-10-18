घेराव के बाद भी नहीं बनी बात, अब PM मोदी से मिलेंगे किसान…. इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

गौरतलब है कि दुर्ग ग्रामीण के 19 गांवों के 1650 किसानों के खेतों में बिजली के हाइटेंशन टॉवर खड़े किए गए हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार मुआवजा देने के बजाए किसानों को कम भुगतान कर हस्ताक्षर के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके खिलाफ किसान करीब छह माह से सिलसिलेवार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच 9 अक्टूबर को किसानों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया था। कलेक्टोरेट के घेराव के लिए पहुंचे किसानों को एडीएम अभिषेक अग्रवाल ने वांछित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और विवादों के निपटारे का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इससे किसानों में नाराजगी है।