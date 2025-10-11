Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

फार्मेसी कोर्स के नाम पर 4.8 लाख की ठगी, फर्जी डिग्री थमाने वाले भिलाई के युवक पर FIR दर्ज…

CG Fraud News: फॉर्मेसी में एडमिशन दिलवा कर डिग्री दिलवाने के नाम पर 4 लाख 80 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी भिलाई के फांसिस के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2025

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में फॉर्मेसी में एडमिशन दिलवा कर डिग्री दिलवाने के नाम पर 4 लाख 80 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी भिलाई के फांसिस के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। नितिश कुमार राजपूत की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

CG Fraud News: थमाई फर्जी डिग्री

पुलिस ने बताया कि आरोपी रिलायबल एजुकेशन सेंटर नाम से संस्था संचालित कर दूरस्थ शिक्षा व अन्य माध्यम से अलग-अलग विषयों में कोर्स करवाने का दावा करता था। नितीश का बड़ा भाई राकेशसिंह राजपूत डी. फार्मेसी करना चाहता था। आरोपी ने उसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाकर, डी. फार्मेसी करवा देने भरोसा दिलाया।

उसकी बातों पर भरोसा कर राकेशसिंह ने उसे अलग-अलग किस्त में कुल 4,80,000 रुपए दे दिया। आरोपी ने छत्रपति शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से जारी डी. फार्मेसी की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट प्रदान कर दी, जो फर्जी निकली। बताने पर आरोपी ने पैसा लौटाने की बात कही। चेक भी दिया जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया तब पुलिस में शिकायत की।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai

भिलाई

छत्तीसगढ़

