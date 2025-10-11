फार्मेसी कोर्स के नाम पर 4.8 लाख की ठगी, फर्जी डिग्री थमाने वाले भिलाई के युवक पर FIR दर्ज…

उसकी बातों पर भरोसा कर राकेशसिंह ने उसे अलग-अलग किस्त में कुल 4,80,000 रुपए दे दिया। आरोपी ने छत्रपति शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से जारी डी. फार्मेसी की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट प्रदान कर दी, जो फर्जी निकली। बताने पर आरोपी ने पैसा लौटाने की बात कही। चेक भी दिया जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया तब पुलिस में शिकायत की।