Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश

CG Fraud News: भिलाई जिले में शेयर मार्केट में राशि निवेश कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पकड़े गए स्नेहांशु नामदेव व अन्य से पूछताछ की गई।

2 min read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश(photo-patrika)

शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में शेयर मार्केट में राशि निवेश कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पकड़े गए स्नेहांशु नामदेव व अन्य से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक सोमेंद्र पाटिल, निवासी सेक्टर 6 भिलाई नगर के संबंध में भी प्रकरण में संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य पाया गया।

इस पर शुक्रवार को पुलिस ने सोमेंद्र पाटिल को पुलिस अभिरक्षा में लिया। पूछताछ करने पर सोमेंद्र पाटिल ने प्रकरण के अन्य आरोपियों के साथ मिलकर निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड व यूनिक इंवेस्टमेंट सॉल्यूशन नामक कंपनी में निवेश कराकर व 1 साल में राशि दोगुनी करने का लालच देकर करीब सात करोड़ की राशि का निवेश कराया।

CG Fraud News: 20 फीसदी राशि रखता था खुद

पुलिस के मुताबिक सोमेंद्र ने बताया कि स्नेेहांशु नामदेव के साथ मिलकर निवेशकों से प्राप्त राशि का 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में लगातार प्राप्त कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। इसमें निवेशकों से निवेशित कुल राशि का 20 प्रतिशत सोमेंद्र पाटिल खुद रखकर शेष रकम स्नेहांशु नामदेव को देता था।

अब तक सोमेंद्र पाटिल ने लगभग 4 करोड़ 50 हजार रुपए निवेशकों से धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाना पाया गया। उसके पास से ठगी की रकम से खरीदी गई कार कीमत 38 लाख, एक गूगल फोन जुमला कीमती करीब 40 लाख, चल, अचल संपत्ति क्रय करने व निवेशकों से प्राप्त रकम संबंधित दस्तावेज जब्त किया गया।

यह है मामला

करण शर्मा की लिखित शिकायत पर कि सूर्यामाल, जुनवानी में निशा बिजनेस कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड व यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कार्यालय, सुपेला चौक नामक कंपनी खोला गया। वहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम से 20 से 40 प्रतिशत का लाभ होने का लालच देकर उससे व उसके अन्य से करीब 66 लाख 47 हजार की धोखाधड़ी की गई थी।

शिकायत पर स्मृति नगर पुलिस ने धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे, शुभम गुप्ता को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 05:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

व्यापमं व PSC में पूछे प्रश्नों को लेकर उठे सवाल, कांग्रेस ने की शिकायत, राज्यपाल को लिखा पत्र

cg vyapam and PSC
भिलाई

टूटी छत, गंदगी और अव्यवस्था: हाईकोर्ट निर्देशों के बावजूद मुक्तिधाम बेहाल, सदन में भी उठा था मुद्दा

हाईकोर्ट (फोटो-पत्रिका)
भिलाई

सीएसवीटीयू का नया नियम: छात्रों को अब एबीसी आईडी के साथ करना होगा नामांकन आवेदन, नहीं तो… जानें क्या है ये?

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (Photo Patrika)
भिलाई

मौसम में होगा बड़ा बदलाव: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक होगी झमाझम बारिश, IMD ने दी चेतावनी

भारी बारिश की चेतावनी (पत्रिका फोटो)
भिलाई

सफेद कार में 3 लड़के अवैध रूप से कर रहे थे ये काम, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखकर उड़े होश

crime news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.