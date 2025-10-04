शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश

करण शर्मा की लिखित शिकायत पर कि सूर्यामाल, जुनवानी में निशा बिजनेस कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड व यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कार्यालय, सुपेला चौक नामक कंपनी खोला गया। वहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम से 20 से 40 प्रतिशत का लाभ होने का लालच देकर उससे व उसके अन्य से करीब 66 लाख 47 हजार की धोखाधड़ी की गई थी।