शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी! पति-पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, करवाया था 7 करोड़ निवेश

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में शेयर मार्केट में राशि निवेश कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पकड़े गए स्नेहांशु नामदेव व अन्य से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक सोमेंद्र पाटिल, निवासी सेक्टर 6 भिलाई नगर के संबंध में भी प्रकरण में संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य पाया गया।
इस पर शुक्रवार को पुलिस ने सोमेंद्र पाटिल को पुलिस अभिरक्षा में लिया। पूछताछ करने पर सोमेंद्र पाटिल ने प्रकरण के अन्य आरोपियों के साथ मिलकर निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड व यूनिक इंवेस्टमेंट सॉल्यूशन नामक कंपनी में निवेश कराकर व 1 साल में राशि दोगुनी करने का लालच देकर करीब सात करोड़ की राशि का निवेश कराया।
पुलिस के मुताबिक सोमेंद्र ने बताया कि स्नेेहांशु नामदेव के साथ मिलकर निवेशकों से प्राप्त राशि का 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में लगातार प्राप्त कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। इसमें निवेशकों से निवेशित कुल राशि का 20 प्रतिशत सोमेंद्र पाटिल खुद रखकर शेष रकम स्नेहांशु नामदेव को देता था।
अब तक सोमेंद्र पाटिल ने लगभग 4 करोड़ 50 हजार रुपए निवेशकों से धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाना पाया गया। उसके पास से ठगी की रकम से खरीदी गई कार कीमत 38 लाख, एक गूगल फोन जुमला कीमती करीब 40 लाख, चल, अचल संपत्ति क्रय करने व निवेशकों से प्राप्त रकम संबंधित दस्तावेज जब्त किया गया।
करण शर्मा की लिखित शिकायत पर कि सूर्यामाल, जुनवानी में निशा बिजनेस कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड व यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कार्यालय, सुपेला चौक नामक कंपनी खोला गया। वहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम से 20 से 40 प्रतिशत का लाभ होने का लालच देकर उससे व उसके अन्य से करीब 66 लाख 47 हजार की धोखाधड़ी की गई थी।
शिकायत पर स्मृति नगर पुलिस ने धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे, शुभम गुप्ता को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
