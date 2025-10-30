सेल-BSP कर्मियों के लिए खुशखबरी! 12 नवंबर तक खरीद सकेंगे सोने के सिक्के, ज्यादा आवेदन पर लॉटरी से होगा चयन…

सेल-BSP कर्मियों के लिए खुशखबरी(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने अपने नियमित कर्मियों के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री प्रक्रिया शुरू की है। संयंत्र प्रशासन ने जारी परिपत्र में बताया है कि इस्पात उत्पादन के स्वर्ण जयंती वर्ष पर वर्ष 2008 में कर्मचारियों को सोने के सिक्के वितरित किए गए थे।
अब बीएसपी के पास 23 अवितरित सोने के सिक्के (प्रत्येक 8 ग्राम, 999 शुद्धता) शेष हैं, जिन्हें इच्छुक कर्मचारियों को ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ के माध्यम से दिया जाएगा।
इस योजना में वही नियमित कर्मचारी आवेदन करने के पात्र होंगे, जो आवेदन की निर्धारित तिथि तक बीएसपी की नामावली में कार्यरत हैं। हर कर्मचारी केवल एक सिक्का खरीदने के लिए पात्र रहेगा। आवेदन वापस नहीं लिया जा सकेगा।
यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या 23 से कम रहती है, तो लॉटरी नहीं होगी। ऐसे में सोने के सिक्के इच्छुक कर्मचारियों को तय मूल्य व जीएसटी जमा करने पर सीधे दिए जाएंगे। यदि सिक्के शेष रहते हैं, तो शेष वितरण के लिए नई सूचना बाद में जारी की जाएगी।
आवेदन अवधि: 29 अक्टूबर से 12 नवंबर (शाम 5.30 बजे तक)
आवेदन पत्र: बीएसपी के इंट्रानेट होम पेज पर उपलब्ध रहेगा।
जमा करने की प्रक्रिया: आवेदन की हार्ड कॉपी को इस्पात भवन (प्रथम तल) स्थित वेजेस हॉल में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा करना होगा। प्रत्येक आवेदक केवल एक आवेदन पत्र ही दे सकेगा।
भिलाई
छत्तीसगढ़
