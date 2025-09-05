भिलाई-दुर्ग की छात्राओं के लिए खुशखबरी, 1500 रुपए में मिलेगा BBA कोर्स, जानें पूरा detail…

यही वजह है कि इस साल इस कोर्स की 60 सीटों में अभी तक 46 सीटें फुल हो गई हैं। सिर्फ 14 सीटें शेष बची हैं, जिनमें एडमिशन के लिए आज ही आखिरी मौका है। इस साल यहां बीबीए का रिजल्ट शत प्रतिशत आया है। भले ही, गर्ल्स कॉलेज अन्य प्रोग्राम में दिलचस्पी घटी है, लेकिन बीबीए को लेकर रुचि में इजाफा हुआ है। सीबीएसई के ऐसे छात्राएं जो महंगी फीस की वजह से बीबीए करने से वंचित हो रही थीं, उनके पास भी यह शानदार मौका है।