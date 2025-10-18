अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब… जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 135 में विशिष्ट प्रावधान है कि धारा 132 की धारा (1) के खंड (ए) के तहत कर वार्षिक किराया मूल्य के 6 फीसद से कम और 10 फीसद से अधिक नहीं लिया जाएगा, तो फिर संपत्तिकर की उच्च दर की गणना करते हुए 22 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया।