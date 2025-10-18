Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब… जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

CG High Court: भिलाई नगर निगम, रिसाली में आम लोगों से अधिक संपत्तिकर और पेनाल्टी वसूली जा रही है। इस विषय को लेकर नरेश कुमार चौबे ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 18, 2025

अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब... जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें(photo-patrika)

अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब... जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम, रिसाली में आम लोगों से अधिक संपत्तिकर और पेनाल्टी वसूली जा रही है। इस विषय को लेकर नरेश कुमार चौबे ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसकी पहली सुनवाई शुक्रवार को हुई। इसमें याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने रखा। केस में अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।

CG High Court: जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 135 में विशिष्ट प्रावधान है कि धारा 132 की धारा (1) के खंड (ए) के तहत कर वार्षिक किराया मूल्य के 6 फीसद से कम और 10 फीसद से अधिक नहीं लिया जाएगा, तो फिर संपत्तिकर की उच्च दर की गणना करते हुए 22 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया।

इस मामले में रिसाली नगर निगम आयुक्त को न्यायालय ने शपथ पत्र दाखिल करने कहा है। नगर निगम रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा ने कहा कि कर निर्धारण का स्लैब नियमों के आधार पर है। न्यायालय ने जवाब मांगा है। निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 12:40 pm

Published on:

18 Oct 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब… जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर दुर्ग की महिलाओं के डिजाइनर कैंडल से रोशन होंगे कई जिले, 2019 से बना रहे दिए… अब तक 3 लाख रुपए का लाभ

दिवाली (Image Source: ChaGPT)
भिलाई

घेराव के बाद भी नहीं बनी बात, अब PM मोदी से मिलेंगे किसान…. इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

किसान की सांकेतिक फोटो
भिलाई

मोबाइल से गांजा बुकिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया… 4 आरोपी गिरफ्तार, एक किलो से अधिक गांजा जब्त

मोबाइल से गांजा बुकिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया... 4 आरोपी गिरफ्तार, एक किलो से अधिक गांजा जब्त(photo-patrika)
भिलाई

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त…

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त...(photo-patrika)
भिलाई

CG News: अल्ट्रासाउंड के बहाने डॉक्टर ने गर्भवती महिला से की शर्मनाक हरकत, अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार

गर्भवती महिला के साथ डॉक्टर ने की अश्लील हरकत (Photo source- Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.