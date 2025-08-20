CG Weather: प्रदेश में आज भी रुक-रुककर बारिश, 23 तक बना रहेगा ऐसा मौसम

CG Weather: दिनभर रुक-रुककर बारिश और हल्की फुहारों के बीच मंगलवार को दुर्ग जिले का अधिकतम तापमान औसत से नीचे आ गया। दिन का पारा 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर, न्यूनतम तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई। पारा सामान्य से 4.3 डिग्री की गिरावट के बाद 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
दुर्ग जिले में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को3.4 मिमी. बारिश हुई थी, जबकि मंगलवार को सुबह से ही मौसम बन गया। काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी होती रही।
इसके बाद दोपहर में जिले के एक-दो स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। 4.2 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई। शाम-रात तक भी बौछारें जारी रहीं। मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, दक्षिण तटिय ओडिशा पर बने अवदाब के प्रभाव से बुधवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर जिलों में इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश संभावित है।
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया है कि, दुर्ग जिले के एक-दो स्थानों पर अवदाब के प्रभाव से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन बौछारों और रुक-रुककर हल्की बारिश का दौर 23 अगस्त तक बना रह सकता है।