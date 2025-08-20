CG Weather: प्रदेश में आज भी रुक-रुककर बारिश, 23 तक बना रहेगा ऐसा मौसम

इसके बाद दोपहर में जिले के एक-दो स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। 4.2 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई। शाम-रात तक भी बौछारें जारी रहीं। मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, दक्षिण तटिय ओडिशा पर बने अवदाब के प्रभाव से बुधवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर जिलों में इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश संभावित है।