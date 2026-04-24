ओंकारेश्वर-महाकाल के दर्शन की चाह में घर से निकली नाबालिग बच्चियां, बोलीं- ‘अब बिना बताए नहीं जाएंगे’, छलके आंसू

पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में तीन नाबालिग सहेलियां अचानक घर से निकल गईं। देर तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार में हडक़ंप मच गया। पहले रिश्तेदारों और आसपास खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस की, जिससे पता चला कि बच्चियां ओंकारेश्वर मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गई हैं।