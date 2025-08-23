12वीं के बाद 45 हजार से ज्यादा छात्र गायब! हेमचंद विवि में 45,663 सीटें खाली, शिक्षा का दबाव या रोजगार की मजबूरी?

माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल दुर्ग जिले से 12818 बच्चे शामिल हुए थे। 10626 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। 1221बच्चों को पूरक दिया गया था, जिनकी दोबारा परीक्षा के बाद 429 और पास हुए। कुल मिलाकर दुर्ग जिले से माशिमं के ही 11055 बच्चे थे। जबकि 35 सीबीएसई से भी 7336 बच्चे उत्तीर्ण हुए। इस तरह माशिमं और सीबीएसई को मिलाकर जिले से ही 18931बच्चों को कॉलेज पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसके आधे ने ही प्रवेश लिया।