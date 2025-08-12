Paper Leak in CG: सीएसवीटीयू का पेपर लीक, सात दिन बाद फिर से कराने होंगे परीक्षा के पेपर सेट…

इस परीक्षा को निरस्त करने के बाद अब सीएसवीटीयू को दोबारा प्रश्नपत्र सेट करवाने होंगे। जिसमें काफी खर्च आएगा। इसके अलावा फार्मेसी के तमाम केंद्रों के लिए प्रश्नपत्र की छपाई पहले ही हो चुकी थी, इसलिए यह पूरी प्रिंटिंग अब बर्बाद हो गई है। प्रश्नपत्रों की छपाई भी दोबारा करानी होगी। इस तरह परीक्षा के लिए नए सिरे से पूरी प्रक्रिया करानी होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय सीएसवीटीयू ने कहा है कि, स्थगित परीक्षा में लगने वाला तमाम तरह का खर्च एमजे कॉलेज प्रबंधन ने वसूल किया जाएगा। एमजे कॉलेज से विवि खर्च की रिकवरी करेगा। परीक्षा केंद्र न देने को लेकर निर्णय लिया जा रहा है।