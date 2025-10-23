Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव करने वाले बुजुर्ग की पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट..

CG Murder Case: भिलाई जिले में दिवाली की रात एक परिवार की रोशनी छिन गई। बुजुर्ग फेरी लगाकर रात को घर पहुंचा। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव (photo-patrika)

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव (photo-patrika)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिवाली की रात एक परिवार की रोशनी छिन गई। बुजुर्ग फेरी लगाकर रात को घर पहुंचा। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा। बेटी ने खाना लगाया। उसी समय पड़ोस में रहने वाली युवती से पटाखा को लेकर दो युवक मारपीट कर रहे थे। दोनों नशे में धुत्त थे। वह अपनी जान बचाकर उसके घर घुस गई। बुजुर्ग ने उन्हें मारपीट करने से मना किया तो बदमाशों ने उसी के सीने में चाकू घोप दिया।

CG Murder Case: दोनों आरोपी गिरफ्तार

छावनी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन नशे ने फिर एक परिवार से रोशनी छीन ली। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है। टीआई मनीश शर्मा ने बताया कि कैंप बैरागी मोहल्ला में गणेश वैरागी (62) रोज फेरी लगाकर खिलौना और फुग्गा बेचता था। 20 अक्टूबर रात 10 बजे वह घर में खाना खाने जा रहा था।

उसी दौरान मोहल्ले का दो युवक संजय कुमार और शुभम कुमार पड़ोस में रहने वाली ज्योति नामक युवती से पटाखा को लेकर मारपीट कर रहे थे। वह अपनी जान बचाकर गणेश के घर में घुस गई। संजय और शुभम भी युवती का पीछा करते उसके घर पहुंचे। गणेश ने उन्हें मारपीट करने से हाथ जोड़कर मना किया। इस पर आरोपियों ने चाकू से गणेश पर हमला कर दिया। चाकू उसके सीने में लगी। जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी संजय और शुभम को गिरफ्तर कर जेल भेजा दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 11:35 am

Published on:

23 Oct 2025 11:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव करने वाले बुजुर्ग की पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट..

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात…

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात...(photo-patrika)
भिलाई

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती…

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती...(photo-patrika)
भिलाई

त्योहार की खुशी मातम में बदली! रंगोली बिगाड़ने पर युवक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल…

भिलाई

छोटे ने चल दी बड़ी चाल! भाई की ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख का माल, CCTV ने खोली पोल

ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख (Photo source- Patrika)
भिलाई

दीपावली से पहले पुलिस का एसर्जिकल स्ट्राइक… 54 जुआरी गिरफ्तार, मोबाइल-वाहन समेत लाखों का कैश जब्त

54 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.