मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव करने वाले बुजुर्ग की पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट..

उसी दौरान मोहल्ले का दो युवक संजय कुमार और शुभम कुमार पड़ोस में रहने वाली ज्योति नामक युवती से पटाखा को लेकर मारपीट कर रहे थे। वह अपनी जान बचाकर गणेश के घर में घुस गई। संजय और शुभम भी युवती का पीछा करते उसके घर पहुंचे। गणेश ने उन्हें मारपीट करने से हाथ जोड़कर मना किया। इस पर आरोपियों ने चाकू से गणेश पर हमला कर दिया। चाकू उसके सीने में लगी। जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी संजय और शुभम को गिरफ्तर कर जेल भेजा दिया।