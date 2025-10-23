मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव करने वाले बुजुर्ग की पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट..

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव (photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिवाली की रात एक परिवार की रोशनी छिन गई। बुजुर्ग फेरी लगाकर रात को घर पहुंचा। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा। बेटी ने खाना लगाया। उसी समय पड़ोस में रहने वाली युवती से पटाखा को लेकर दो युवक मारपीट कर रहे थे। दोनों नशे में धुत्त थे। वह अपनी जान बचाकर उसके घर घुस गई। बुजुर्ग ने उन्हें मारपीट करने से मना किया तो बदमाशों ने उसी के सीने में चाकू घोप दिया।
छावनी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन नशे ने फिर एक परिवार से रोशनी छीन ली। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है। टीआई मनीश शर्मा ने बताया कि कैंप बैरागी मोहल्ला में गणेश वैरागी (62) रोज फेरी लगाकर खिलौना और फुग्गा बेचता था। 20 अक्टूबर रात 10 बजे वह घर में खाना खाने जा रहा था।
उसी दौरान मोहल्ले का दो युवक संजय कुमार और शुभम कुमार पड़ोस में रहने वाली ज्योति नामक युवती से पटाखा को लेकर मारपीट कर रहे थे। वह अपनी जान बचाकर गणेश के घर में घुस गई। संजय और शुभम भी युवती का पीछा करते उसके घर पहुंचे। गणेश ने उन्हें मारपीट करने से हाथ जोड़कर मना किया। इस पर आरोपियों ने चाकू से गणेश पर हमला कर दिया। चाकू उसके सीने में लगी। जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी संजय और शुभम को गिरफ्तर कर जेल भेजा दिया।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग