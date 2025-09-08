DJ Ban in CG: तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, 4 वाहन और एक लाइट सेट जब्त

दुर्ग पुलिस ने पूर्व में डीजे संचालकों की बैठक लेकर त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कुछ संचालकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए बिना अनुमति डीजे बजाया। थाना मोहन नगर क्षेत्र में दुर्गा चौक, शंकर नगर में चारपहिया वाहन में विकांत यादव उर्फ विक्की और शक्तिनगर में वाहन में रखकर गजेन्द्र देवांगन द्वारा डीजे बजाए जाने पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र के सुराना कॉलेज के सामने पवन राहंगडाले ने वाहन में डीजे बजाकर नियम तोड़ा। इन सभी पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।