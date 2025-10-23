SSP से शिकायत के बाद कार्रवाई! कारोबारी की कार से 2 लाख निकालने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड(photo-patrika)
CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दुर्ग के कारोबारी मयंक गोस्वामी ने रायपुर क्राइम ब्रांच पर गंभीर आरोप लगाते हुए दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल से शिकायत की। उन्हें सीसीटीवी फुटेज सौप कर कार्रवाई की मांग की। इधर एसएसपी ने फुटेज के साथ मामला रायपुर पुलिस को सौंप दिया। रायपुर एसएसपी लाल उमेन्द्र सिंह ने मामले में एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया।
पुलिस ने बताया कि दुर्ग के कारोबारी मंयक गोस्वामी का धमतरी में बाइक शोरुम है। धनतेरस के दिन वह कार से घर आ रहा था। रायपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रशांत शुक्ला और धनंजयगिरी गोस्वामी सहित 6 पुलिसकर्मी पीछा करते हुए घर पहुंच गए। उन्हें हवाला का पैसा होने की सूचना मिली थी।
उसे कार से नीचे उतार लिया और कार की चैकिंग की। चैकिंग के बहाने कार में रखे 10 में से 2 लाख रुपए गायब कर दिए। कारोबारी ने दावा किया कि यह रकम पुलिसकर्मियों ने निकाली है। उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पुलिसकर्मी कार की तलाशी लेते नजर आ रहे है।
रायपुर एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। आरक्षक प्रशांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। अन्य पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। इधर एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मामले में शिकायत मिली। फुटेज के साथ मामला रायपुर एसएसपी को सौप दिया था। रायपुर पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी।
