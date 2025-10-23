SSP से शिकायत के बाद कार्रवाई! कारोबारी की कार से 2 लाख निकालने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दुर्ग के कारोबारी मयंक गोस्वामी ने रायपुर क्राइम ब्रांच पर गंभीर आरोप लगाते हुए दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल से शिकायत की। उन्हें सीसीटीवी फुटेज सौप कर कार्रवाई की मांग की। इधर एसएसपी ने फुटेज के साथ मामला रायपुर पुलिस को सौंप दिया। रायपुर एसएसपी लाल उमेन्द्र सिंह ने मामले में एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया।