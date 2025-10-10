त्योहारों पर बरसात का असर! भिलाई में झमाझम बारिश, अगले सात दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिनभर की तेज धूप और उमस के बाद गुरुवार की शाम जिले में अच्छी बारिश हुई। शाम करीब छह बजे पहले हल्की बूंदाबांदी हुई जो झमाझम बारिश में बदल गई। दुर्ग जिले के कई हिस्सों में देर रात तक रुक-रुककर बारिश होती रही। इससे पहले दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान औसत से 2.3 डिग्री की गिरावट पर 21 डिग्री रिकॉर्र्ड हुआ।