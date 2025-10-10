Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

त्योहारों पर बरसात का असर! भिलाई में झमाझम बारिश, अगले सात दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी…

CG Weather Update: भिलाई जिले में दिनभर की तेज धूप और उमस के बाद गुरुवार की शाम जिले में अच्छी बारिश हुई। शाम करीब छह बजे पहले हल्की बूंदाबांदी हुई जो झमाझम बारिश में बदल गई।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 10, 2025

त्योहारों पर बरसात का असर! भिलाई में झमाझम बारिश, अगले सात दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी...(photo-patrika)

त्योहारों पर बरसात का असर! भिलाई में झमाझम बारिश, अगले सात दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिनभर की तेज धूप और उमस के बाद गुरुवार की शाम जिले में अच्छी बारिश हुई। शाम करीब छह बजे पहले हल्की बूंदाबांदी हुई जो झमाझम बारिश में बदल गई। दुर्ग जिले के कई हिस्सों में देर रात तक रुक-रुककर बारिश होती रही। इससे पहले दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान औसत से 2.3 डिग्री की गिरावट पर 21 डिग्री रिकॉर्र्ड हुआ।

CG Weather Update: बारिश की चेतावनी से बढ़ी चिंता

दिनभर की धूप के बाद गर्म पड़ी जमीन पर जैसे ही शाम को बारिश की बूंदें पड़ी, वैसे ही उमस का ग्राफ भी बढ़ता चला गया। त्योहारी सीजन के बीच मौसम विभाग ने अगले पांच दिन बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, यह पूरा हफ्ता बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। इस साल मानसून तय समय पर आया और आखिरी सितंबर तक उसकी वापसी हो गई।

इसके बाद भी मौसम तंत्र में हो रहे लगातार बदलावों की वजह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बारिश का सबसे अधिक नुकसान त्योहारी बाजार पर दिख सकता है। इससे कारोबारियों के माथे पर पसीना दौडऩे लगा है। ट्विनसिटी के लोगों ने दीपावली के लिए कपड़ों की खरीदारी तो शुरू कर दी है, लेकिन धनतेरस दिवाली की शॉपिंग उसी दिन होगी। ऐसे में बारिश की गतिविधियों पर सबकी नजर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 04:48 pm

Published on:

10 Oct 2025 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / त्योहारों पर बरसात का असर! भिलाई में झमाझम बारिश, अगले सात दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस! भिलाई इस्पात संयंत्र के 60% कर्मचारी तनाव, BP और शुगर के शिकार…

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस! भिलाई इस्पात संयंत्र के 60% कर्मचारी तनाव, BP और शुगर के शिकार...(photo-patrika)
भिलाई

Bhilai IIT: आईआईटी के 4 रिसर्चर ने बनाया 4डी-प्रिंटेड स्मार्ट पॉलिमर, डेटा सेंटरों की हिफाजत भी करेगा

Bhilai IIT: आईआईटी के 4 रिसर्चर ने बनाया 4डी-प्रिंटेड स्मार्ट पॉलिमर, डेटा सेंटरों की हिफाजत भी करेगा
भिलाई

नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिले 4 नए मरीज, अब तक सामने आए इतने केस

मिले डायरिया के चार नए मरीज (फोटो सोर्स- Getty Images)
भिलाई

Pharmacy Counseling: छात्रों का इंतजार खत्म: फार्मेसी काउंसलिंग की तारीखें घोषित, अब कॉलेज स्तर पर ही होंगे दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन

Pharmacy Counseling Colleges in India(Symbolic Image-Freepik)
भिलाई

CG Road Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ ये हादसा?

Huge Road Accident पत्रिका फाइल फोटो।
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.