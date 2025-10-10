त्योहारों पर बरसात का असर! भिलाई में झमाझम बारिश, अगले सात दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी...(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिनभर की तेज धूप और उमस के बाद गुरुवार की शाम जिले में अच्छी बारिश हुई। शाम करीब छह बजे पहले हल्की बूंदाबांदी हुई जो झमाझम बारिश में बदल गई। दुर्ग जिले के कई हिस्सों में देर रात तक रुक-रुककर बारिश होती रही। इससे पहले दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान औसत से 2.3 डिग्री की गिरावट पर 21 डिग्री रिकॉर्र्ड हुआ।
दिनभर की धूप के बाद गर्म पड़ी जमीन पर जैसे ही शाम को बारिश की बूंदें पड़ी, वैसे ही उमस का ग्राफ भी बढ़ता चला गया। त्योहारी सीजन के बीच मौसम विभाग ने अगले पांच दिन बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, यह पूरा हफ्ता बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। इस साल मानसून तय समय पर आया और आखिरी सितंबर तक उसकी वापसी हो गई।
इसके बाद भी मौसम तंत्र में हो रहे लगातार बदलावों की वजह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बारिश का सबसे अधिक नुकसान त्योहारी बाजार पर दिख सकता है। इससे कारोबारियों के माथे पर पसीना दौडऩे लगा है। ट्विनसिटी के लोगों ने दीपावली के लिए कपड़ों की खरीदारी तो शुरू कर दी है, लेकिन धनतेरस दिवाली की शॉपिंग उसी दिन होगी। ऐसे में बारिश की गतिविधियों पर सबकी नजर बनी हुई है।
