CG News: दीपावली के पहले सड़कें और चौक-चौराहे होंगे रोशन, 40 लाख की मिली मंजूरी

CG News: शहर में लंबे समय से प्रकाश व्यवस्था की समस्या बनी हुई थी। वार्डों और मुय मार्गों पर कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटें खराब है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों का सीजन नजदीक होने के कारण इस समस्या का समाधान त्वरित रूप से जरूरी था। इसे देखते हुए महापौर अल्का बाघमार ने मंत्री गजेंद्र यादव से उनके निवास में मुलाकात कर राशि की मांग की।