भिलाई

सेक्सटॉर्शन का सनसनीखेज मामला: ब्लैकमेलर ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया बलात्कार, फिर…

Crime News: स्मृतिनगर क्षेत्र में एक शर्मनाक सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने शादीशुदा महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी दी और पैसों की मांग करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

भिलाई

Khyati Parihar

Oct 19, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

Crime News: स्मृतिनगर क्षेत्र में एक शर्मनाक सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने शादीशुदा महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी दी और पैसों की मांग करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी गणेश रुंगटा के खिलाफ धारा 308, 64(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

जानें क्या है पूरा मामला

स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने बताया कि आरोपी गणेश रुंगटा की महिला से पहले से जान-पहचान थी। आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उसके पास महिला का अश्लील वीडियो है और इसे सार्वजनिक कर देगा। इसके बदले उसने महिला से पैसे की मांग की। महिला जब पैसे देने के लिए आरोपी से मिलने गई, तब आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया और जबरन संबंध बनाए। घटना के बाद महिला ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिवार की मदद से महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में कोई जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

यह मामला समाज में सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग जैसी गंभीर घटनाओं की ओर चेतावनी स्वरूप है। पुलिस ने कहा कि वे इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहेंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।

आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

