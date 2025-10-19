सेक्सटॉर्शन का सनसनीखेज मामला: ब्लैकमेलर ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया बलात्कार, फिर…

स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने बताया कि आरोपी गणेश रुंगटा की महिला से पहले से जान-पहचान थी। आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उसके पास महिला का अश्लील वीडियो है और इसे सार्वजनिक कर देगा। इसके बदले उसने महिला से पैसे की मांग की। महिला जब पैसे देने के लिए आरोपी से मिलने गई, तब आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया और जबरन संबंध बनाए। घटना के बाद महिला ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिवार की मदद से महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।