दरिंदगी की हदें पार: युवती की बेरहमी से हत्या कर शव फेंका, पहचान छुपाने चेहरा कुचला, फिर… मचा हड़कंप

CG Murder Case: नगपुरा चौकी क्षेत्र में एक युवती की हत्या कर शव खार में फेंके जाने की घटना से हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मर्च्यूरी में रखवा दिया। पुलिस इस मामले में युवती की शिनाख्ती में जुटी है। उसके कपड़े, चेहरे के रंग को गुमशुदगी प्रकरणों से मिलान किया जा रहा है। जिले के हर थाने में मृतका की फोटो भी भेज दी गई है।
पुलिस को आशंका है कि युवती की पहले गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके बाद उसके चेहरे को पत्थर से कुचला गया है, ताकि उसे कोई पहचान न सके। शनिवार की सुबह नगपुरा-दमोदा-टेमरी गांव के पास खेत के किनारे युवती की लाश मिली। सूचना मिलने पर नगपुरा चौकी व पुलगांव थाने की टीम मौके पर पहुंची। एएसपी सुखनंदन राठौर, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। युवती के चेहरे व सिर को बुरी तरह से कुचला गया, वहीं युवती के गले में चुनरी लिपटी हुई थी।
पुलिस को आशंका है कि हत्या रात के अंधेरे में की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि युवती जिस राह से होकर यहां तक पहुंची है, वह नजर आ जाए। युवती की पहचान होते ही मामले से पर्दा उठ जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा।