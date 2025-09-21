दरिंदगी की हदें पार: युवती की बेरहमी से हत्या कर शव फेंका, पहचान छुपाने चेहरा कुचला, फिर… मचा हड़कंप

पुलिस को आशंका है कि युवती की पहले गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके बाद उसके चेहरे को पत्थर से कुचला गया है, ताकि उसे कोई पहचान न सके। शनिवार की सुबह नगपुरा-दमोदा-टेमरी गांव के पास खेत के किनारे युवती की लाश मिली। सूचना मिलने पर नगपुरा चौकी व पुलगांव थाने की टीम मौके पर पहुंची। एएसपी सुखनंदन राठौर, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। युवती के चेहरे व सिर को बुरी तरह से कुचला गया, वहीं युवती के गले में चुनरी लिपटी हुई थी।