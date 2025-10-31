रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें.. लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने पुलिस चौकस दिखी। पत्रिका की टीम ने दुर्ग पुलिस की रात्रि गश्त देखी। किस तरह जिले की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने पुलिसकर्मी रातभर जागकर ड्यूटी निभा रहे हैं।
इसके लिए मोहन नगर, सीटी कोतवाली और पद्मनाभपुर पुलिस की तीन टीमें थीं। हर टीम में 8 से 10 पुलिस कर्मचारी थे। कई जवान वर्दी में तो कई जवान सिविल ड्रेस में थे। पांच गाड़ियों में लैस टीम ने अपने साथ में ब्रिथिंग एनालाइजर मशीन और फिंगर प्रिंट मशीन रखी थी।
एसएसपी विजय अग्रवाल के नेतृत्व में क्राइम डीएसपी अलेक्जेंडर कीरो और उनकी टीम ने गुरुवार देर रात शहर के कई इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। कई जगह पर पुलिस ने संदिग्ध और अड्डेबाजों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने गांजा, शराब और धारदार हथियार (चाकू) के साथ 25 आरोपियों को हिरासत में लिया।
जांच के दौरान कई युवक संदिग्ध हालत में घूमते मिले। कुछ के पास से शराब की बोतलें और गांजा मिला, तो कुछ के पास से चाकू बरामद हुआ। सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीम ने देर रात बेवजह घूमने वालों को रोका और पूछताछ कर हिदायत भी दी।
पत्रिका की नाइट वॉच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई पुलिस टीमें अलग-अलग इलाकों में गश्त कर रही थीं, जिनमें सिविल लाइन, पद्मनाभपुर, मोहन नगर और कोतवाली थाना क्षेत्र प्रमुख रहे। क्राइम डीएसपी अलेक्जेंडर ने रातभर की कार्रवाई में सड़कों पर सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को नशे से दूर रहने और देर रात अनावश्यक रूप से न घूमने की हिदायत भी दी।
शहर में लगातार नाइट पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्ध तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रात में बेवजह घर से बाहर निकल कर घूम रहे हैं और अड्डेबाजी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा।- विजय अग्रवाल, एसएसपी
रात 9.30 बजे शंकर नगर
डीएसपी अलेक्जेंडर कीरो, मोहन नगर टीआई केशव कोसले अपनी टीम के साथ शंकर नगर पहुंचे। जहां लोग झुंड में मिले। जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से गांजा, चिलम और शराब मिली। कई लोग नशे में थे। थाना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
रात 9.45 बजे उरला फाटक
पुलिस की टीम रेलवे फाटक के पास गश्त के दौरान संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से गांजा की पुड़िया मिली। पूछताछ में उसने खुद को पेंटर बताया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसकी सप्लाई चेन और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।
रात 10 बजे उरला बस्ती
उरला थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने बस्ती इलाके में सघन जांच की। टीम के पहुंचने पर लोग इधर-उधर टहलते दिखाई दिए। पुलिस ने कई संदिग्ध युवकों की तलाशी ली, हालांकि उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाइश देते हुए छोड़ दिया।
रात 10.30 बजे समृद्धि मार्केट
डीएसपी और पद्मनाभपुर टीआई राजकुमार लहरे अपनी टीम के साथ महिला समृद्धि बाजार पहुंचे। वहां मार्केट में एक युवक बोतल खोलकर बैठा था। शराब को कांच के गिलास में गटक रहा था। अचानक पुलिस को देखकर भौचक रह गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
रात 1१.45 बजे शीतला तालाब
पुलिस की टीम आगे शीतला तालाब के पास पहुंची। तालाब के पास दो युवक अंधेरे में शराब पार्टी कर रहे थे। उनकी चेकिंग की गई। उनके पास नशीली दवाएं मिलीं। दोनों को पकड़कर थाना भेजा गया। दोनों छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगे पर पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी।
रात १२.30 बजे मंदिर के पास
इसके बाद टीम पद्मनाभपुर के एक मंदिर के पास पहुंची। जहां एक बाबा पकड़ाया। पूछताछ में उसने अपने को अघोरी बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो दो पुड़िया गांजा मिला। जब उसके फिंगर प्रिंट का मिलान कराया गया तो पता चला वह पूर्व में भी पकड़ाया था।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग