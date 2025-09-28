गरबा कार्यक्रम में प्रवेश रोकने को लेकर भड़की हिंसा, युवक ने छात्र पर हमला कर फोड़ा सिर, कॉलेज परिसर में बढ़ा तनाव

साथी के सिर पर खून देख छात्र भड़क गए। धक्का-मुक्की शुरू हो गई। तब तक मौके पर उपस्थित भिलाई नगर टीआई प्रशांत मिश्रा समेत आधा दर्जन जवानों ने मोर्चा संभाला। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर भीड़ को शांत कराया गया। सीएसपी ने बताया कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। आरोपी के कब्जे से लोहे के कड़ा को जब्त किया है। मामले की जांच की जा रही है।