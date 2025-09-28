गरबा कार्यक्रम में प्रवेश रोकने को लेकर भड़की हिंसा, युवक ने छात्र पर हमला कर फोड़ा सिर, कॉलेज परिसर में बढ़ा तनाव

गरबा (प्रतीकात्मक फोटो)
Bhilai Crime News: कल्याण कॉलेज में शनिवार को गरबा कार्यक्रम में उस समय जमकर बवाल हो गया, जब तिलक लगाने से इनकार करने वाले एक युवक को प्रवेश देने से रोक दिया गया। प्रवेश नहीं देने पर युवक ने एक छात्र का सिर फोड़ दिया। गरबा में तिलक लगाकर व गंगाजल छिड़क कर प्रवेश दिया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला युवक हिंदू धर्मावलंबी नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की।
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि यह घटना शनिवार को दोपहर करीब 3.30 बजे की है। कल्याण कॉलेज प्रबंधन ने स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज परिसर में गरबा का आयोजन किया था। वहां एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र प्रवेश करने वालों को तिलक लगाकर और गंगाजल छिड़क कर अंदर जाने दे रहे थे। उसी दौरान एक युवक पहुंचा। छात्र उसे तिलक लगाने लगे। उसने तिलक लगाने से मना कर दिया।
व्यवस्था संभाल रहे छात्रों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। इस पर युवक बाजू में खड़ा हो गया। जैसे ही एक छात्र साउंड वाले की ओर जा रहा था, उसी समय उस युवक ने उसके सिर पर लोहे के कड़ा से वार कर दिया। छात्र के सिर से खून बहने लगा।
साथी के सिर पर खून देख छात्र भड़क गए। धक्का-मुक्की शुरू हो गई। तब तक मौके पर उपस्थित भिलाई नगर टीआई प्रशांत मिश्रा समेत आधा दर्जन जवानों ने मोर्चा संभाला। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर भीड़ को शांत कराया गया। सीएसपी ने बताया कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। आरोपी के कब्जे से लोहे के कड़ा को जब्त किया है। मामले की जांच की जा रही है।
