भिलाई

अब बीएलओ के इंतजार की नहीं जरूरत, मतदाता खुद भर सकेंगे गणना पत्रक ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग ने दी ये नई सुविधा

Bhilai News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत अब मतदाताओं को मैनुअल के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी गणना पत्रक भरने की सुविधा दी गई है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 09, 2025

मतदाता गणना पत्रक (photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)

मतदाता गणना पत्रक (photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)

CG News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत अब मतदाताओं को मैनुअल के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी गणना पत्रक भरने की सुविधा दी गई है। इस कदम से उन मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो बीएलओ के इंतजार या समयाभाव के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। निर्वाचन विभाग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों की जानकारी की जांच जिला स्तर पर की जाएगी और सही पाए जाने पर उनका नाम नई मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।

बीएलओ को रोज भरवाने हैं 50 फॉर्म

एसआईआर के अंतर्गत प्रत्येक बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। हर बीएलओ को प्रतिदिन कम से कम 50 आवेदन भरवाने का लक्ष्य मिला है। ऐसे में नौकरीपेशा या बाहर रहने वाले लोगों को कठिनाई की आशंका थी, जिसे ध्यान में रखकर यह ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है।

पुनरीक्षण कार्य शुरू

अमलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। बीएलओं प्रत्येक वार्डों के घरों-घर पहुंचकर मतदान गणना पत्रक का वितरण कर रहे हैं। मतदाता गणना पत्रक में वांछित जानकारी भरकर दे रहे हैं। मतदाताओं को वर्तमान की दो फोटो, आधार कार्ड की प्रति और जन्म स्थान और जन्मतिथि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।

1950 टोल फ्री नंबर

एसआईआर के दौरान किसी भी समस्या या जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होने पर भी इस नंबर पर मदद ली जा सकती है। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट और सभी तहसील कार्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से भी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है।

ईआरओ से सीधे संपर्क करें

  • विधानसभा - ईआरओ - पदनाम - संपर्क नंबर
  • पाटन - लवकेश ध्रुव - एसडीएम - 9907339864
  • दुर्ग ग्रामीण - हरवंश मिरी - एसडीएम - 9826120342
  • दुर्ग शहर - अभिषेक अग्रवाल - अपर कलेक्टर - 9926195459
  • भिलाई नगर - योगिता देवांगन - अपर कलेक्टर - 9425589514
  • वैशाली नगर - सिल्ली थामस - संयुक्त कलेक्टर - 7805928971
  • अहिवारा - सोनल डेविड - एसडीएम - 8877221155

ऑनलाइन फॉर्म

  • मतदाता ऑनलाइन गणना पत्रक भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं
  • वहां सर्विस सेक्शन में विकल्प पर क्लिक कर लॉगिन करें।
  • पहली बार उपयोगकर्ता को पंजीकरण कर आधारित आधार प्रमाणीकरण करना होगा।
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन स्वचालित रूप से संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाएगा।

ये भी पढ़ें

जीवित को मृत दिखाया, कांग्रेस का आरोप– मतदाता सूची में हेराफेरी कर बेलतरा सीट जीती भाजपा, लगाए ये गंभीर आरोप
बिलासपुर
जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Published on:

09 Nov 2025 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / अब बीएलओ के इंतजार की नहीं जरूरत, मतदाता खुद भर सकेंगे गणना पत्रक ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग ने दी ये नई सुविधा

भिलाई

छत्तीसगढ़

Cold Wave Alert: ठंड ने पकड़ी रफ्तार! अगले तीन दिन में और गिरेगा तापमान, दिसंबर तक 10 डिग्री पहुंचने की संभावना

Weather Update
भिलाई

घर से घसीटकर ले गए, फिर ईंट से कुचल दिया चेहरा… इस बात पर आरोपियों ने युवक को उतारा मौत के घाट, फैली सनसनी

Azamgarh Murder News
भिलाई

Special Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: इस दिन से दुर्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

train news
भिलाई

Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज

Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज
भिलाई

बिहान योजना में 20 लाख की धोखाधड़ी, 19 महिला समूहों से राशि गबन करने वाली सचिव गिरफ्तार

महिला सचिव 20 लाख गबन मामले में गिरफ्तार (photo source- Patrika)
भिलाई
