अब बीएलओ के इंतजार की नहीं जरूरत, मतदाता खुद भर सकेंगे गणना पत्रक ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग ने दी ये नई सुविधा

मतदाता गणना पत्रक (photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)
CG News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत अब मतदाताओं को मैनुअल के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी गणना पत्रक भरने की सुविधा दी गई है। इस कदम से उन मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो बीएलओ के इंतजार या समयाभाव के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। निर्वाचन विभाग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों की जानकारी की जांच जिला स्तर पर की जाएगी और सही पाए जाने पर उनका नाम नई मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।
एसआईआर के अंतर्गत प्रत्येक बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। हर बीएलओ को प्रतिदिन कम से कम 50 आवेदन भरवाने का लक्ष्य मिला है। ऐसे में नौकरीपेशा या बाहर रहने वाले लोगों को कठिनाई की आशंका थी, जिसे ध्यान में रखकर यह ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है।
अमलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। बीएलओं प्रत्येक वार्डों के घरों-घर पहुंचकर मतदान गणना पत्रक का वितरण कर रहे हैं। मतदाता गणना पत्रक में वांछित जानकारी भरकर दे रहे हैं। मतदाताओं को वर्तमान की दो फोटो, आधार कार्ड की प्रति और जन्म स्थान और जन्मतिथि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
एसआईआर के दौरान किसी भी समस्या या जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होने पर भी इस नंबर पर मदद ली जा सकती है। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट और सभी तहसील कार्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से भी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग