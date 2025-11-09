अब बीएलओ के इंतजार की नहीं जरूरत, मतदाता खुद भर सकेंगे गणना पत्रक ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग ने दी ये नई सुविधा

CG News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत अब मतदाताओं को मैनुअल के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी गणना पत्रक भरने की सुविधा दी गई है। इस कदम से उन मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो बीएलओ के इंतजार या समयाभाव के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। निर्वाचन विभाग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों की जानकारी की जांच जिला स्तर पर की जाएगी और सही पाए जाने पर उनका नाम नई मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।