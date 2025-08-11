11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

कामधाम करते नहीं हो कहा…! तो छोटे भाई ने मंझले भाई की टांगिया से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

CG Murder News: भिलाई जिले में रक्षाबंधन की रात डबरापारा दक्षिण में छोटे भाई ने मंझले भाई पर टंगिया से सिर के पास वार कर मौत के घाट उतार दिया।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

कामधाम करते नहीं हो कहा...! तो छोटे भाई ने (photo-patrika)
कामधाम करते नहीं हो कहा...! तो छोटे भाई ने (photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रक्षाबंधन की रात डबरापारा दक्षिण में छोटे भाई ने मंझले भाई पर टंगिया से सिर के पास वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना उस समय घटी जब घर के अन्य सदस्य मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में कार्रवाई की।

CG Murder News: भिलाई-तीन डबरा पारा की घटना

भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भरद्वाज ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे की घटना है। रक्षा बंधन की रात डबरापारा निवासी दामन सिंह ठाकुर (27 वर्ष) अपने भाइयों के साथ बैठा था। इस बीच दामन सिंह ने अपने छोटे भाई शरद सिंह (25 वर्ष) से कहा कि तुम काम धाम करते नहीं और घर में खर्च भी नहीं देते हो।

ये भी पढ़ें

CG News: 48 घंटे में मैनपुर पुलिस ने सुलझाया हत्या का राज, पति ही निकला गुमशुदा पत्नी का हत्यारा
गरियाबंद
CG News: 48 घंटे में मैनपुर पुलिस ने सुलझाया हत्या का राज, पति ही निकला गुमशुदा पत्नी का हत्यारा

यह बात शरद को नागवार गुजरी और दामन से विवाद शुरू कर दिया और आक्रोश में आकर टंगिया उठाकर दामन सिर पर वार कर दिया। दामन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में धारा 103 (1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोपी की खोजबीन कर गिरफ्तार कर लिया।

परिवार के लोगों ने विवाद को हल्के में सामान्य ढंग से लिया

टीआई ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विवाद को हल्के में लिया। इधर शरद विवाद में आक्रोशित होकर पास में रखा टंगिया उठाया और दामन के सिर पर प्रहार कर दिया। टंगिया उसके गर्दना पर पड़ी। वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया। उसके बड़े भाई और अन्य सदस्य तत्काल लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला ले गए।

स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां कुछ ही देर में मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 10:57 am

Published on:

11 Aug 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कामधाम करते नहीं हो कहा…! तो छोटे भाई ने मंझले भाई की टांगिया से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.