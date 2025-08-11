कामधाम करते नहीं हो कहा…! तो छोटे भाई ने मंझले भाई की टांगिया से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रक्षाबंधन की रात डबरापारा दक्षिण में छोटे भाई ने मंझले भाई पर टंगिया से सिर के पास वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना उस समय घटी जब घर के अन्य सदस्य मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में कार्रवाई की।
भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भरद्वाज ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे की घटना है। रक्षा बंधन की रात डबरापारा निवासी दामन सिंह ठाकुर (27 वर्ष) अपने भाइयों के साथ बैठा था। इस बीच दामन सिंह ने अपने छोटे भाई शरद सिंह (25 वर्ष) से कहा कि तुम काम धाम करते नहीं और घर में खर्च भी नहीं देते हो।
यह बात शरद को नागवार गुजरी और दामन से विवाद शुरू कर दिया और आक्रोश में आकर टंगिया उठाकर दामन सिर पर वार कर दिया। दामन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में धारा 103 (1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोपी की खोजबीन कर गिरफ्तार कर लिया।
टीआई ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विवाद को हल्के में लिया। इधर शरद विवाद में आक्रोशित होकर पास में रखा टंगिया उठाया और दामन के सिर पर प्रहार कर दिया। टंगिया उसके गर्दना पर पड़ी। वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया। उसके बड़े भाई और अन्य सदस्य तत्काल लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला ले गए।
स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां कुछ ही देर में मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।