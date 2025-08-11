कामधाम करते नहीं हो कहा…! तो छोटे भाई ने मंझले भाई की टांगिया से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

टीआई ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विवाद को हल्के में लिया। इधर शरद विवाद में आक्रोशित होकर पास में रखा टंगिया उठाया और दामन के सिर पर प्रहार कर दिया। टंगिया उसके गर्दना पर पड़ी। वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया। उसके बड़े भाई और अन्य सदस्य तत्काल लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला ले गए।