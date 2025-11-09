भीलवाड़ा: निमोनिया से पीड़ित 9 माह के बच्चे को भोपे ने गर्म सरिया से दागा, इलाज के दौरान हुई मौत

सदर थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई के अनुसार, मृतक बच्चे की पहचान गोविंद बागरिया (9 माह) पुत्र देवा बागरिया के रूप में हुई है। मंगलवार को बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिवारजन उसे स्थानीय भोपे के पास ले गए थे। भोपे ने अंधविश्वास में गर्म सरिया से उसके पेट पर डाम लगाया। इसके बाद बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई। गुरुवार को गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गहन शिशु इकाई में भर्ती किया।