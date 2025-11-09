Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: निमोनिया से पीड़ित 9 माह के बच्चे को भोपे ने गर्म सरिया से दागा, इलाज के दौरान हुई मौत

भीलवाड़ा जिले में अंधविश्वास के चलते 9 माह के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे को निमोनिया की शिकायत थी, लेकिन इलाज के बजाय परिजन उसे गांव के एक भोपे के पास ले गए। भोपे ने बच्चे के पेट पर गर्म सरिया रख दिया।

भीलवाड़ा

image

Kamal Mishra

Nov 09, 2025

Bhilwara child death

अस्पताल में इलाज के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

भीलवाड़ा। शहर के निकट ईरांस गांव में अंधविश्वास की भेंट चढ़े 9 माह के बालक गोविंद बागरिया ने दम तोड़ दिया। उसे पांच दिन पहले निमोनिया की शिकायत पर भोपे ने गर्म सरिया से दाग दिया था। हालत बिगड़ने पर महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु इकाई में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सदर थाने में भोपे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस भोपे की तलाश कर रही है।

सदर थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई के अनुसार, मृतक बच्चे की पहचान गोविंद बागरिया (9 माह) पुत्र देवा बागरिया के रूप में हुई है। मंगलवार को बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिवारजन उसे स्थानीय भोपे के पास ले गए थे। भोपे ने अंधविश्वास में गर्म सरिया से उसके पेट पर डाम लगाया। इसके बाद बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई। गुरुवार को गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गहन शिशु इकाई में भर्ती किया।

पुलिस कर रही भोपे की तलाश

तीन दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच जूझने के बाद गोविंद की मौत हो गई। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी ने पुलिस को सूचित किया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि भोपे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

चिकित्सक ने क्या कहा?

पीएमओ डॉ. अरुण गौड़ ने बताया कि बच्चे को निमोनिया था और 'डाम लगाने' से संक्रमण बढ़ गया। इस तरह की प्रथाएं इलाज नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाती हैं। डॉ. गौड़ ने कहा कि गर्म सरिए से दागने से बच्चा शॉक में जा सकता है और आंतरिक ब्लीडिंग जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

ये भी पढ़ें

कोटा में डबल मर्डर का खुलासा, इस वजह से मामा ने मां-बेटी को उतारा मौत के घाट
कोटा
image

Published on:

09 Nov 2025 08:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा: निमोनिया से पीड़ित 9 माह के बच्चे को भोपे ने गर्म सरिया से दागा, इलाज के दौरान हुई मौत

Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, लाखों रुपए से बन रही सड़क, 3 चरण में काम होगा पूरा

new road in Rajasthan
भीलवाड़ा

'न्याय नहीं मिला तो इस्लाम धर्म अपना लूंगा, कांग्रेस नेता के र‍िश्‍तेदार कर रहे परेशान' भीलवाड़ा में कपड़ा व्यापारी का छलका दर्द

bhilwara businessman
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में लिफ्ट में फंसने से मासूम की मौत, चीखें सुनते रह गए पिता और दादा

Bhilwara
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली से अटके 11 हजार से अधिक प्रमोशन

Over 11,000 promotions stalled due to sluggish functioning of the education department
भीलवाड़ा

कोदिया में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

Industrial area to be developed in Kodia
भीलवाड़ा
