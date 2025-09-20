आंदोलन में उभरा आक्रोश: सरकार पर बरसी कांग्रेस, किसान रैली ने भरी हुंकार, तीन घंटे कलक्ट्रेट जाम

किसानों के फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन ने शुक्रवार को उड़ान भरी। शहर के अहिंसा सर्किल स्थित खटीक छात्रावास में आयोजित सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर समेत कई नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आड़े हाथों लिया। अतिवृष्टि से हुए मुआवजे का अभी तक भुगतान नहीं करने से आंदोलन में शामिल हुए किसानों में आक्रोश था। सभा में धीरज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों, कारीगरों और कामगारों की पार्टी है जबकि भाजपा ने देश को अंबानी-अडानी के जरिए आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया है। भाजपा भय, भूख, भ्रष्टाचार, भाजपा और भजनलाल सब बराबर हो रहे है।