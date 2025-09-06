Heavy Rain Alert: आठ घंटे की भारी बारिश से दरिया बन गया ये खूबसूरत शहर, करोड़ों की कोठियों के हाल बेहाल… देखें तस्वीरें

Bhilwara Rain News: राजस्थान में बारिश तबाही मचा रही है। कई शहरों में तो हाल ये हैं कि कई दिनों से भरा पानी नहीं निकल पा रहा है। शुक्रवार रात भी प्रदेश के कई शहरों में घंटों बारिश हुई है। भीलवाड़ा शहर में तो इतनी बारिश हुई है कि हालात टापू जैसे हो गए हैं। शहर में करीब आठ घंटे तक लगातार बारिश दर्ज की गई है। इसी कारण आज शहर के सरकारी और निजी स्कूलों का अवकाश पहले ही घोषित किया जा चुका है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी है।
भीलवाड़ा शहर के अधिकतर इलाकों में देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा है। आज सवेरे भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। कलक्टर जसमीत सिंह संधू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा शहर दरिया जैसे हालात में हो गया है। भीलवाड़ा से निकलकर टोंक की ओर आने वाली त्रिवेणी नदी पूरे वेग से बह रही है।
बीती रात को हो रही बारिश से एक बार फिर से त्रिवेणी नदी जोरदार उफान पर है। त्रिवेणी नदी का गेज बढ़कर 5.600 मीटर हो गया। जिससे त्रिवेणी संगम स्थल के मंदिर आधे पानी में डूब गए है। बनास, बेडच और मेनाली नदियों से जोरदार आवक चल रही है। जिससे नदियों पर बनी पुलियों पर पानी होने से गांवों के संपर्क फिर से टूट गए है।
कोठारी बांध पर भी चल रही चादर में तेजी आ गई है। जिससे बीगोद और नंदराय सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहले ही इस बार बारिश रिकॉड तोड़ रही है। इस बार औसत से साठ फीसदी ज्यादा बारिश तो हो चुकी है। अभी कुछ और दिन मानसून जारी रहने की उम्मीद है।