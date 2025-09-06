Heavy Rain Alert: आठ घंटे की भारी बारिश से दरिया बन गया ये खूबसूरत शहर, करोड़ों की कोठियों के हाल बेहाल… देखें तस्वीरें

Bhilwara Rain News: राजस्थान में बारिश तबाही मचा रही है। कई शहरों में तो हाल ये हैं कि कई दिनों से भरा पानी नहीं निकल पा रहा है। शुक्रवार रात भी प्रदेश के कई शहरों में घंटों बारिश हुई है। भीलवाड़ा शहर में तो इतनी बारिश हुई है कि हालात टापू जैसे हो गए हैं। शहर में करीब आठ घंटे तक लगातार बारिश दर्ज की गई है। इसी कारण आज शहर के सरकारी और निजी स्कूलों का अवकाश पहले ही घोषित किया जा चुका है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी है।