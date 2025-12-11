भीलवाड़ा में चचेरे भाई ने रचा फर्जीवाड़ा, सादे कागज पर दस्तखत करवाकर पत्नी के नाम करवाई जमीन, अब गिरफ्तार

कोतवाल शिवराज के मुताबिक, पीड़ित ओमप्रकाश शर्मा, जो वर्तमान में चेन्नई में रहते हैं, उन्होंने 27 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ओमप्रकाश का पांसल गांव में एक प्लॉट है, जिसे उनके भाई ने खरीदा था। नामांतरण कराने के बहाने आरोपी सांवरमल, जो रिश्तेदारी में चचेरा भाई लगता है, पीड़ित और उसके भाई से आधार, पैन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चला गया।