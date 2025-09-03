भीलवाड़ा में सनसनी: गुटखा व्यापारी से लाखों की लूट, घर पहुंचते ही हुआ ताबड़तोड़ हमला



कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि शास्त्रीनगर में आदर्श विद्या मंदिर के निकट रहने वाले धर्मदास सिंधी गुटखा के होलसेल व्यापारी हैं। इनकी बाजार नंबर दो में दुकान है। धर्मदास और उनका पुत्र सुनील कुमार रात में दुकान बंद कर दो दिन की कलेक्शन राशि 10 लाख रुपए बैग में रखकर मोपेड से घर लौट रहे थे। मकान के बाहर पहले से कुछ लोग घात लगाए खड़े थे। पिता-पुत्र के वहां पहुंचते ही लुटेरों ने बेसबॉल से उन पर हमला कर दिया।