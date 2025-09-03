Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में सनसनी: गुटखा व्यापारी से लाखों की लूट, घर पहुंचते ही हुआ ताबड़तोड़ हमला

भीलवाड़ा शहर में लूट की बड़ी वारदात हुई है। गुटखा व्यापारी पिता-पुत्र दिनभर की कलेक्शन राशि एकत्र कर रात में घर पहुंचे। पहले से रेकी कर घर के बाहर खड़े लुटेरों ने बेसबॉल और हथियार से उन पर हमला कर दिया।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 03, 2025

Bhilwara Crime
लूट की जानकारी पुलिसकर्मियों को देता व्यापारी (फोटो- पत्रिका)

भीलवाड़ा: शहर के शास्त्रीनगर में मंगलवार रात को लूट की बड़ी वारदात हुई। गुटखा व्यापारी पिता-पुत्र दिनभर की कलेक्शन राशि एकत्र करके रात में मोपेड से घर पहुंचे। पहले से रेकी करके घर के बाहर खड़े लुटेरों ने बेसबॉल और हथियार से उन पर हमला कर दिया।


इस दौरान 10 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए। वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। लुटेरों की संख्या चार से पांच बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। लुटेरों की तलाश में शहर समेत जिलेभर में नाकाबंदी कराई गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, कैमरा देख फूट-फूटकर रोया; 6 राज्यों में 2500 KM पीछा कर पुलिस ने दबोचा
उदयपुर
Udaipur Gym trainer


गुटखा का होलसेल व्यापारी है धर्मदास


कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि शास्त्रीनगर में आदर्श विद्या मंदिर के निकट रहने वाले धर्मदास सिंधी गुटखा के होलसेल व्यापारी हैं। इनकी बाजार नंबर दो में दुकान है। धर्मदास और उनका पुत्र सुनील कुमार रात में दुकान बंद कर दो दिन की कलेक्शन राशि 10 लाख रुपए बैग में रखकर मोपेड से घर लौट रहे थे। मकान के बाहर पहले से कुछ लोग घात लगाए खड़े थे। पिता-पुत्र के वहां पहुंचते ही लुटेरों ने बेसबॉल से उन पर हमला कर दिया।


पिता-पुत्र समझते उनके साथ मारपीट कर बैग छीन लिया। पिता-पुत्र ने उनसे संघर्ष करने का प्रयास किया। धर्मदास ने शोर मचाया जबकि उनका बेटा मूक बधिर है। लुटेरे बैग छीनकर कार में भागने लगे। इस दौरान लुटेरों की कार का पीछे का धर्मदास ने शीशा तोड़ दिया। लुटेरे नकदी लेकर भाग गए। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए। सूचना पर सीआई नरूका जाब्ते के साथ वहां पहुंचे।


दुकान से पीछे लगा, हर गतिविधि की दी जानकारी


पुलिस का मानना है कि एक लुटेरा दुकान के बाहर था। पिता-पुत्र पर निगरानी रख रहा था। दोनों के वहां से रवाना होते ही रेकी कर रहे व्यक्ति ने व्यापारी के मकान के बाहर खड़े साथियों को जानकारी दी। उसके बाद घर के बाहर खड़े लुटेरे तैयार थे।


पांच साल पूर्व भी धर्मदास के भतीजे के साथ भी दो लाख रुपए की लूट हुई थी। वहीं, सामने आया कि धर्मदास का एक रिश्तेदार नशे का आदी है। उसे पीड़ित पक्ष ने नशे की लत छुड़ाने के लिए नशामुक्ति केन्द्र भेजा था। उस समय रिश्तेदार ने भी धर्मदास को देख लेने की धमकी दी थी। पुलिस इस एंगल को भी खंगाल रही है।


घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा, तस्वीर धुंधली


पीड़ित परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसमें घटना कैद हुई है। हालांकि, तस्वीर धुंधली है। लुटेरे सफेद रंग की कार में आए। पुलिस ने मौके से बेसबॉल के डंडे भी जब्त किए। डंडे पर रिबन बंधी थी। इसी तरह की रिबन लगे डंडे गंगरार में सड़क किनारे तलवार-चाकू बेचने वाले सिकलीगर रखते हैं। पीड़ित ने बताया कि लुटेरों के पास पिस्टल भी थी। पिस्टल से धमकाया भी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजलीकर्मी का दुबई कनेक्शन, ढाई साल से ऑनलाइन सट्टा और अफसरों की मिलीभगत? जानें पूरा मामला
उदयपुर
Rajasthan Udaipur electricity worker

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में सनसनी: गुटखा व्यापारी से लाखों की लूट, घर पहुंचते ही हुआ ताबड़तोड़ हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट