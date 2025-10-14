Crime: घर के पास लाइब्रेरी में पढ़ने वाला लड़का निकला दरिंदा, चाउमीन का झांसा देकर मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से किया बलात्कार



विशेष न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ क्रूरता पूर्वक अपराध किया। न्यायालय ने आवेश सिलावट को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस निर्णय से पीड़िता के परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है और समाज में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति चेतावनी भी मिली है।