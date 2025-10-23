भीलवाड़ा में गधों का मेला: सुंदरता और दौड़ बनी दिवाली बाद की शान, 70 साल से निभाते आ रहे यह परंपरा



मांडल निवासी गोपाल कुम्हार बताते हैं कि वैशाख नंदन पर्व यहां करीब 70 वर्षों से मनाया जा रहा है। पहले हर कुम्हार परिवार के घर में एक गधा जरूर होता था। मिट्टी के बर्तन ढोने और रोजी-रोटी चलाने में वही मददगार था। अब भले ही हालात बदल गए हों और गधों की जरूरत पहले जैसी न रही हो, लेकिन लोग आज भी इस परंपरा को निभाकर अपने अतीत और मेहनतकश जीवन को याद करते हैं।