भीलवाड़ा में लड़कियों ने बुजुर्ग को फंसाया, बीच में बैठाकर बना लिया अश्लील वीडियो, धमकी देकर 10 लाख की डिमांड



पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुर थाने में गुरुवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि करीब दो महीने पूर्व एक महिला ने अनजान नंबर से मोबाइल पर कॉल कर कहा कि पंचायत के काम के टेंडर स्वीकृत करने हैं, इसलिए आप सुवाणा आ जाओ। महिला ने कई बार कॉल किए और सुवाणा आने को कहा। इस पर मैं कार लेकर सुवाणा जा रहा था। महिला ने कहा कि टेंडर के कागजात लेकर मैं रवाना हो गई हूं। आप हाइवे पर ही मिल जाना, जिस पर फुटिया चौराहा पहुंचा।