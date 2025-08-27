भीलवाड़ा: 31 साल बाद भी दबंगों के कब्जे से जमीन नहीं छुड़वा पाया न्यास कर्मचारी, CM तक गुहार लगाया, कुछ नहीं हुआ



राजस्थान पत्रिका के जन मंच में न्यास के रिटायर्ड कर्मचारी 71 वर्षीय कैलाश बिड़ला ने यह पीड़ा बयां की। उन्होंने बताया कि वह न्यास का प्रथम कार्मिक था। 1 फरवरी 1968 से लेकर 31 जुलाई 2000 तक कार्यकाल रहा। सेवा अवधि के दौरान ही वर्ष 1973 में काशीपुरी रेलवे लाइन मार्ग पर हरिजन बस्ती के समीप 18 बिस्वा खातेदारी भूमि खरीदी, लेकिन न्यास के ही कुछ कर्मियों की सांठगांठ से प्रभावशाली लोगों ने जमीन पर कब्जे की नीयत से अवैध झोपड़ियां बनवा दीं।