भीलवाड़ा जिले की जीवनरेखा मेजा बांध 27.5 फीट पर, बारिश थमने से पानी की आवक धीमी, 30 फीट है अधिकतम भराव

Meja Dam: भीलवाड़ा: विदाई की दहलीज पर खड़ा मानसून सुस्त पड़ गया है। भीलवाड़ा शहर में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही। बारिश का दौर थमने से तापमापी का पारा फिर से पायदान चढ़ रहा है।
बता दें कि भीलवाड़ा शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन में एक डिग्री पारा गया। सुबह से धूप में तल्खी थी। शाम को कुछ देर के लिए बादलों की आवाजाही रही।
उधर, भीलवाड़ा शहर की जीवनरेखा मेजा बांध का गेज मंगलवार रात को 27.5 फीट पहुंच गया। बारिश का दौर थमने से बांध में पानी की आवक कम हुई है। इस समय लड़की बांध पर चादर चलने से उसका पानी आ रहा है। मेजा बांध की भराव क्षमता 30 फीट है।
नौ साल बाद भीलवाड़ा के लोगों की खुशियों को पंख लगे हैं। इस बार बांध की गुल्ल्क में भरपूर पानी की आवक हुई है। लड़की बांध ने इस बार जमकर मेहरबानी दिखाई है। लड़की बांध पर चार इंच की चादर चलने से इसका पानी मेजा पहुंच रहा है। बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। साल भर पर्याप्त पेयजल और सिंचाई का बंदोबस्त हो गया है।
नौ साल पहले साल 2016 में मेजा बांध छलका था। उस समय 30 फीट बांध में पानी की आवक के साथ छलक गया था। शहरवासियों और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। गत साल बांध भराव क्षमता के करीब 26.30 फीट पहुंचा, लेकिन नहीं छलकने से लोग निराश हुए।
भीलवाड़ा में 601 मिलीमीटर बरसात का औसत है। इसके मुकाबले अब तक 837 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले में 139 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश बिजौलियां में 1600 मिलीमीटर है। जबकि कोटड़ी 1173, मांडलगढ़ 1149, जहाजपुर 1125, काछोला 1087, कारोही 1052, शाहपुरा 1033 तथा भीलवाड़ा में 1022 मिलीमीटर बरसात हुई है।
बताते चलें, सबसे कम बागोर और मोखुंदा में हुई है। सितंबर में बारिश का औसत 89.84 मिलीमीटर है। जबकि अब तक 112 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। अच्छी बारिश से उम्मीद है कि इस बार सर्दी भी जल्दी तेवर दिखाना शुरू करेगी।
साल 2016 में 30 गेज फीट, साल 2017 में 18.70 गेज फीट, साल 2018 में 5.50 गेज फीट, साल 2019 में 17.60 गेज फीट, साल 2020 में 9.70 गेज फीट, साल 2021 में 4.00 गेज फीट, साल 2022 में 10.60 गेज फीट, साल 2023 में 16.15 गेज फीट, साल 2024 में 26.30 गेज फीट और साल 2025 में 27 गेज फीट से अधिक अब तक भर चुका है।