भीलवाड़ा जिले की जीवनरेखा मेजा बांध 27.5 फीट पर, बारिश थमने से पानी की आवक धीमी, 30 फीट है अधिकतम भराव



भीलवाड़ा में 601 मिलीमीटर बरसात का औसत है। इसके मुकाबले अब तक 837 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले में 139 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश बिजौलियां में 1600 मिलीमीटर है। जबकि कोटड़ी 1173, मांडलगढ़ 1149, जहाजपुर 1125, काछोला 1087, कारोही 1052, शाहपुरा 1033 तथा भीलवाड़ा में 1022 मिलीमीटर बरसात हुई है।

बताते चलें, सबसे कम बागोर और मोखुंदा में हुई है। सितंबर में बारिश का औसत 89.84 मिलीमीटर है। जबकि अब तक 112 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। अच्छी बारिश से उम्मीद है कि इस बार सर्दी भी जल्दी तेवर दिखाना शुरू करेगी।