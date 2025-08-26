भीलवाड़ा में राजकीय विद्यालय का कमरा धराशाई, घटना के समय विद्यालय में मौजूद थे 70 से अधिक बच्चे



घटना के समय विद्यालय में कक्षाएं चल रही थीं और 98 में से 73 छात्र-छात्राएं मौजूद थे। गनीमत रही कि बच्चे पास के दूसरे कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बनेड़ा सीबीईओ और जिला समन्वयक अधिकारी कल्पना शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।