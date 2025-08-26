Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में राजकीय विद्यालय का कमरा धराशाई, घटना के समय विद्यालय में मौजूद थे 70 से अधिक बच्चे

Bhilwara School Room Collapses: भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक जर्जर कमरा मंगलवार को धराशाई हो गया। गनीमत रही कि कमरा पहले ही सील कर दिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय विद्यालय में 73 बच्चे मौजूद थे।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Aug 26, 2025

Bhilwara School Room Collapses
Play video
Bhilwara School Room Collapses

Bhilwara School Room Collapses: भीलवाड़ा के रायला कस्बे की जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की इमारत का एक कमरा मंगलवार को अचानक धराशाई हो गया। गनीमत रही कि यह कमरा कुछ दिनों पहले ही जर्जर अवस्था को देखते हुए उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास के आदेश पर सील कर दिया गया था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।


जानकारी के अनुसार, विद्यालय भवन की स्थिति लंबे समय से खराब थी। हाल ही में बनेड़ा उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया था और कमरे की स्थिति को देखते हुए उसे सील करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को अचानक कमरा ढह गया।

घटना के समय 70 से अधिक स्टूडेंट्स थे मौजूद


घटना के समय विद्यालय में कक्षाएं चल रही थीं और 98 में से 73 छात्र-छात्राएं मौजूद थे। गनीमत रही कि बच्चे पास के दूसरे कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बनेड़ा सीबीईओ और जिला समन्वयक अधिकारी कल्पना शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।


प्रधानाध्यापक ने क्या बताया


विद्यालय के प्रधानाध्यापक अहसान अली मोहम्मद ने बताया कि कमरे के पीछे की साइड में पानी भरा रहने के कारण दीवार कमजोर हो गई और हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि समय रहते कमरा सील होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई।


स्थानीय लोगों ने क्या कहा


स्थानीय लोगों ने भी उपखंड अधिकारी और प्रशासन की सतर्कता की सराहना की। लोगों का कहना था कि यदि समय रहते निरीक्षण कर कार्रवाई नहीं की गई होती, तो यह हादसा बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। फिलहाल, प्रशासन ने भवन की शेष स्थिति की भी जांच शुरू कर दी है।

Published on:

26 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में राजकीय विद्यालय का कमरा धराशाई, घटना के समय विद्यालय में मौजूद थे 70 से अधिक बच्चे

