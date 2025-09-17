भीलवाड़ा UIT में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल: 1.66 करोड़ के टेंडर के लिए लगाया फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, पोल खुली तो मचा हड़कंप



जानकारी के अनुसार, शहर में डीएमएफटी फंड से न्यास की ओर से पांच करोड़ की लागत से रोड पर इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य करवाना प्रस्तावित है। इसके लिए न्यास ने निविदा प्रक्रिया अपनाई है। भीलवाड़ा की तीन फर्म ने आवेदन किया। एक करोड़ 66 लाख के निर्माण कार्य के लिए मेसर्स श्यामलाल डाड फर्म ने भी आवेदन किया। तकनीकी बीड खुलने पर न्यास सचिव गोयल ने निविदा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच की।