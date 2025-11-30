Road Accident: भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी की मौत, पिता गंभीर घायल

उन्होंने बताया कि उनका भतीजा रूपेंद्र पुत्र रामावतार मीणा ममेरे भाई सुरेंद्र मीणा पुत्र राजकुमार मीणा के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से सावर की ओर जा रहा था। इस बीच एक ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए रूपेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रूपेंद्र और सुरेंद्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एंबुलेंस से देवली चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया, जहां रूपेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।