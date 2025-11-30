Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Road Accident: भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी की मौत, पिता गंभीर घायल

भीलवाड़ा राजमार्ग पर रविवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Nov 30, 2025

Bike Car Accident in Bhilwara

मामला दर्ज करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

Bike Car Accident In Bhilwara गंगापुर (भीलवाड़ा)। भीलवाड़ा राजमार्ग स्थित गलोदिया गांव के समीप रविवार को कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, जिले के बागौर थानांतर्गत लालरी ग्राम निवासी मुकेश (42) पुत्र भैरूलाल गुर्जर अपनी पत्नी सुगना (35) व दो वर्षीय पुत्री राधिका के साथ गलोदिया गांव में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने गांव लालरी लौट रहे थे।

भीलवाड़ा राजमार्ग पर हाईवे कट पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार की चपेट में मोटरसाइकिल आ गई। तीनों को तुरंत गंगापुर चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने सुगना व उसकी बेटी राधिका को मृत घोषित कर दिया।

पिता भीलवाड़ा रेफर

गंभीर रूप से घायल मुकेश को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया। इस बीच हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए।

सड़क हादसे में एक की मौत

वहीं दूसरी ओर हनुमान नगर थाना क्षेत्र के अजमेर-कोटा स्टेट हाईवे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमान नगर थाने के एएसआई कैलाश चंद ने बताया कि इस मामले में मृतक युवक के चाचा महावीर मीणा ने रिपोर्ट दी।

यह वीडियो भी देखें

उन्होंने बताया कि उनका भतीजा रूपेंद्र पुत्र रामावतार मीणा ममेरे भाई सुरेंद्र मीणा पुत्र राजकुमार मीणा के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से सावर की ओर जा रहा था। इस बीच एक ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए रूपेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रूपेंद्र और सुरेंद्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एंबुलेंस से देवली चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया, जहां रूपेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

खबर शेयर करें:

